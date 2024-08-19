サッカーJ2リーグ第27節の10試合が、17日（土）、18日（日）に開催されました。

清水エスパルスは、ホームでヴァンフォーレ甲府に3得点完封勝利の快勝で首位キープ。横浜FCは最下位ザスパ群馬に苦しめられるも、アウェーゲームでの勝ち点3奪取に成功し、勝ち点1差の2位で追走。一方のＶ・ファーレン長崎はモンテディオ山形に4失点を喫しての敗戦。J1自動昇格圏内の上位2チームが遠ざかる痛い敗戦となりました。

J1プレーオフ圏内にいる5位ファジアーノ岡山と6位レノファ山口FCが勝利を逃す中、迫っているのは7位いわきFC。ジェフユナイテッド千葉に3得点を奪う快勝で4連勝。6位レノファ山口FCまで勝ち点差を『1』に縮めました。

J2リーグは残り11試合となっています。

【J2第27節結果】

◆清水 3−0 甲府（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】カルリーニョス ジュニオ（前半32分）ルーカス ブラガ（後半12分）アブドゥル アジズ ヤクブ（後半45分）

◆仙台 1−0 鹿児島（ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】郷家友太（前半15分）

◆山形 4−2 長崎（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】土居聖真（前半17分）ディサロ燦シルヴァーノ（前半43分）高橋潤哉（後半27分）山田拓巳（後半33分）【長崎】フアンマ デルガド（後半20分、40分）

◆栃木 0−0 秋田（カンセキスタジアムとちぎ）

◆横浜FC 2−1 群馬（正田醤油スタジアム群馬）

得点【横浜FC】ガブリエウ（前半10分）ユーリ ララ（後半14分）【群馬】川本梨誉（前半45分）

◆いわき 3−0 千葉（フクダ電子アリーナ）

得点【いわき】谷村海那（後半19分）有馬幸太郎（後半27分）オウンゴール（後半29分）

◆藤枝 3−0 山口（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】矢村健（前半9分）千葉寛汰（前半13分）世瀬啓人（前半25分）

◆徳島 1−1 岡山（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】渡大生（前半6分）【岡山】岩渕弘人（前半16分）

◆水戸 1−0 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【水戸】野瀬龍世（後半4分）

◆愛媛 3−2 大分（ニンジニアスタジアム）得点【愛媛】ユ イェチャン（前半35分）藤原悠汰（後半1分）窪田稜（後半40分）【大分】保田堅心（前半2分）野村直輝（前半10分）