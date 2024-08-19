¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤Çº£¤Î»þÂå¤ËB-29Èô¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©¡×¼Â¸½¤ÎÎ¢Â¦¤È¤Ï ¼Â¤Ï¥Õ¥Ä¡¼¤Î¿Í¤Ç¤â¾è¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ä¡©
¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÂàÌò·³ÍÑµ¡¤¬Èô¹Ô¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
380µ¡¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤¬°ìµó½¸·ë¡ª
¡¡2024Ç¯7·î22Æü¤«¤é28Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÌÉô¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Î¥ª¥·¥å¥³¥·¥å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¡Ö¥¨¥¢¡¦¥ô¥§¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢»²²Ãµ¡¿ô¤âÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ç¤âÀ¤³¦ºÇÂç¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Èô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂàÌò·³ÍÑµ¡¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¦¥©¡¼¥Ð¡¼¥º¤À¤±¤Ç380µ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
B-29¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡×Çú·âµ¡¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«¶õ·³¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï1µ¡¤â¤Ê¤¤¥¦¥©¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤ÏÎò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë·³ÍÑµ¡¤¬Èô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤¬¸Ä¿Í¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹Ò¶õÇîÊª´Û¤äÎò»ËÊÝÂ¸ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬ÊÝÍ¤·¡¢Èô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤ÇÀ¤³¦ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢CAF¤Ç¤¹¡£
¡¡CAF¤È¤Ï¡ÖCommemorative Air Force¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤¹¤È¡ÖµÇ°¶õ·³¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï1953Ç¯¤Ë¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤ÇÈ¯Â¤·¡¢P-51¡Ö¥à¥¹¥¿¥ó¥°¡×¡¢F8F¡Ö¥Ù¥¢¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢Îò»ËÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¹Ò¶õµ¡¤¿¤Á¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÀïÆ®µ¡¤äÇú·âµ¡¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤¬ÇÑ´þ¤µ¤ì¡¢Ì±´Öµ¡¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤Ä¹¤é¤¨¤¿Í¢Á÷µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²þÂ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆµÞÂ®¤Ë¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ËCAF¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢CAF¤ÏÁÈ¿¥¤È¤·¤Æµ¡ÂÎ¤Î¼ý½¸¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö½é¤ÏÆîËÌÀïÁè»þÂå¤ÎÆî·³¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥È¡¦¥¨¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÍ³Íè¤ËCAF¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÙÉô¤¬Á´ÊÆ¤Ë¹¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌ¾¾Î¤¬ÉÔÅÔ¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢2002Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßCAF¤Ï¡¢²ñ°÷¿ôÌó1Ëü3000¿Í¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡Áí¿ô¤ª¤è¤½150µ¡¤È¤¤¤¦µðÂçÁÈ¿¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤éµ¡ÂÎ¤Î¤¦¤Á110µ¡¤¬Èô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡ÖÅë¾èÂÎ¸³¡×¤â¤Ç¤¤ë¡Ä¡©
¡¡CAF¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐT-34¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¡×Îý½¬µ¡¤äB-29¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡×Âç·¿Çú·âµ¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢F-4¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤äMiG21¤Ê¤É¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¼¥íÀï¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤â1µ¡ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËµìÆüËÜ·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿·³ÍÑµ¡¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤âÊ£¿ô½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ÎÌÏµ¼¶õÃæÀï¤ÇÅ¨µ¡Ìò¤ò±é¤¸¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡ÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÀïµ¡¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¡¦¥ô¥§¥ó¥Á¥ã¡¼²ñ¾ìÆâ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊºÙÃ«ÂÙÀµ»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¶õ·³¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈñÍÑ¤âÂçÊÑ¤Ê³Û¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤Ï²ñÈñ¤ä´óÉÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢CAF¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®ºÐÆþÄ£¡ÊÆüËÜ¤Î¹ñÀÇÄ£¤ËÁêÅö¡Ë¤«¤éÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´óÉÕ¤ÏÀÇ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ°÷¤Ë¤Ï¿ô¼ïÎà¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤äµ¡ÂÎÊÌ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼À©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¼ý¤á¤ë¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅë¾è¤äÁà½ÄÂÎ¸³¡¢Áà½Ä·±Îý¤ò¼õ¤±¤ëÆÃÅµ¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸Å¤¤¹Ò¶õµ¡¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÏ«ÎÏ¤È¶âÁ¬Åª»Ù½Ð¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÊÝ¸±ÈñÍÑ¤Ï¹â³Û¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤¬4³ä¤âÁý¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢CAF¤Ç¤Ï²ñ°÷°Ê³°¤ÎÂÎ¸³Åë¾è¤âÍÎÁ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³Åë¾è¤ÎÎÁ¶â¤ÏÈô¹Ô»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢T-6¡Ö¥Æ¥¥µ¥ó¡×Îý½¬µ¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ª¤è¤½400¥É¥ë¤«¤é¡¢P-51¡Ö¥à¥¹¥¿¥ó¥°¡×¤Ï2000¥É¥ë¤«¤é¡¢B-29¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡×¤¬1200¥É¥ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤µ¤¨Ê§¤¨¤Ð°ìÈÌ¿Í¤Ç¤â±ýÇ¯¤ÎÌ¾µ¡¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÎ¸³Åë¾è¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÈÇå½þÀÕÇ¤¤ÎÊü´þÆ±°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³Åë¾è¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¡ÊºÙÃ«ÂÙÀµ¡§¹Ò¶õÉ¾ÏÀ²È¡¿¸µAOPA JAPANÍý»ö¡Ë¤âT-6Îý½¬µ¡¤ËÂÎ¸³Åë¾è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À±·Á¥¨¥ó¥¸¥óÆÃÍ¤Î¿¶Æ°¤ä¹ì²»¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£