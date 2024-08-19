¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡Ö¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤â¡Äµ×ÊÝ¤Ç¤ÎÊäÅ¶¤Ë¼«¿®¤È±Ñ»ØÅ¦
µ×ÊÝ¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤Ï¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤ÈÆ±¤¸97²¯±ß
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¡£Êä¶¯¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTeam Talk¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¥½¥·¥¨¥À»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷ÅªMF¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤È¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£2¿Í¤È¤âÇ¯Îð¤¬30ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢À¤Âå¸òÂå¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎDF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¤¥Ê¥·¥ª¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â³ÍÆÀ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Î¼ºË¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ³ÍÆÀ¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥ºSD¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥¸¥×¥È¿Í¥¨¡¼¥¹¤Î¸å·Ñ¼ÔÃµ¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ×ÊÝ¤¬¥µ¥é¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¿ÍÊª¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£µ×ÊÝ¤Ïº¸Íø¤¤ÇÃæ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò¹¥¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥é¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¥µ¥é¡¼¤Û¤É¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¤Ç¤¢¤ê¸þ¾å¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ê¥¢¥ë¥Í¡¦¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤âµ×ÊÝ¤¬Á°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤òÂÕ¤é¤º¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó97²¯±ß¡Ë¤Ç¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬¤è¤ê¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸³ÍÆÀ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëMF±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ»ö¤Ç¤â¡Öµ×ÊÝ¤Î¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É°ÜÀÒ¤Ï¡¢Æ±Î½¤Î±óÆ£¹Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤Ç2¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¤¬¡¢»Ä¤ê2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë