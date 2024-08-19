ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËºÊ¤¬Â¾¤ÎÃË¤È¤Î»Ò¶¡¤òÇ¥¿±¤·¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤¬Âç´î¤Ó¤¹¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÍýÍ³¡×
¡Ö¿ÍÎà³Ø¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿ÍÎà³Ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³ØÌä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò°ìÄÏ¤ß¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¿ÍÎà³Ø¤Î¥Ä¥Ü¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï±üÌî¹îÌ¦¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿ÍÎà³Ø¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÖÉÔµÁ¡×¤òµö¤¹¤Î¤«
¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤ÎÊì·Ï¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ï»à¤Ì¤È¡Ö¥È¥¦¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»à¼Ô¤ÎÅç¤Ø¹Ô¤¡¢¹¬Ê¡¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à¼Ô¤ÎÎî¤Ï¡¢¥È¥¦¥Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ËË°¤¤ë¤È¡¢¸½À¤¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÎî»ù¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤ËÌá¤ê¡¢½÷À¤ÎÂÎÆâ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷À¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Îî»ù¤¬Èà½÷¤Î¿ÈÂÎ¤Ë½É¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ç¥¿±¤¹¤ë¤È·î·Ð¤¬»ß¤Þ¤ë¤Î¤À¤È¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤Î¿Í¡¹¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤ÎÄ´ººÅö»þ¤Î¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢Îî»ù¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤¬Ç¥¿±¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÀº±Õ¤ÏÇ¥¿±¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àº±Õ¤¬¼õÂÛ¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¤Ê¤ó¤é²ÁÃÍ¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÇ¥¿±¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤Î½÷¤¿¤Á¤ÏÃË¤¿¤Á¤ÈÀ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤ÏÀ¸ò¾Ä¤òÇ¥¿±¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤Ï¡¢´ö¤Ä¤«¤Î¶½Ì£¿¼¤¤»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥¿¤Ï»ä¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¥·¥Ê¥±¥¿¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê½®¾è¤ê¤Ç¤¢¤ê¼ö½Ñ»Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÀÄÇ¯´ü¤Î¸åÈ¾¤ò¤º¤Ã¤È¥¢¥à¥Õ¥ì¥Ã¥È½ôÅç¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤Î´Ö¤ËºÊ¤¬Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èà¤Ï»Ò¶¡Ã£¤âºÊ¤âÈó¾ï¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤³¤Î·ï¤òÂ¾¤Î»ö¤È°ì½ï¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆó¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¤¦¤Á°ì¿Í¤ÏÈà¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È°Å¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Ï»ä¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃË¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÅç¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£É×¤¬Ä¹´ü´ÖÎ±¼é¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¤¬½Ð²Ô¤®¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ê¤éºÊ¤ÏÉÔµÁ¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·20À¤µª½éÆ¬¤Î¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ï¤½¤¦¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
É×¤ÏºÊ¤òÒë¤á¤º¡¢¤à¤·¤íÂç´î¤Ó¤ò¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤Æ»ü¤·¤ó¤Ç°é¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¿£¤ÏÀ¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ÏÊ¤¤µ¤ì¤ë
Èà¤é¤ÎÀ¸¿£ÍýÏÀ¤Ï¤Þ¤¿¡¢Êì·Ï¼Ò²ñ¤ÎÏÀÍý¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÀ®°÷¤ÏÊì·Ï¤Î·ÏÅý¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Éã¿Æ¤Ï²ÈÂ²¤ÎÀ®°÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Éã¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡Åª¤Ê¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢Êì¤Î¥¥ç¥¦¥À¥¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊìÊý¤Î¥ª¥¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê¸½¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Äó¶¡¤·¤¿Àº±Õ¤¬¼õÂÛ¤Ë¤Ê¤ó¤é²ÁÃÍ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÛÊ¸²½¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¡¢¾ï¼±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢¾ï¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¤¢¤êÊý¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¿ÍÎà³Ø¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤Ï¥é¥¤¥»¥¿¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥È¥í¥Ö¥ê¥¢¥ó¥É½ôÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ°¦À¸³è¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Çµ½Ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿ÆÂ²´Ø·¸¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥¤Î²ÝÂêÃµµæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥Î¥Õ¥¹¥Æüµ¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿Èà¼«¿È¤ÎÀ°¦À¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡Ò¤Ê¤¼¿ÍÎà¤Ï¡Ö¶á¿ÆÁê´¯¡×¤ò¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤Ò¤È¤ê¤ÎÅ·ºÍ³Ø¼Ô¤¬¹Í¤¨¤Ä¤¤¤¿¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÎà³Ø¤Î¡Ö¤³¤³¤À¤±²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¶½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÃæ¤Î¿¦¾ì¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö¥¯¥½¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»Å»ö¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ä¿ÍÎà³Ø¼Ô¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ÐºÑ¤ÎËÜ¼Á¡×