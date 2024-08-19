ソシエダvsラージョ 試合記録
【ラ・リーガ第1節】(アノエタ)
ソシエダ 1-2(前半0-0)ラージョ
<得点者>
[ソ]マルティン・スビメンディ(90分+8)
[ラ]ホルヘ・デ・フルトス(67分)、セルヒオ・カメージョ(84分)
<警告>
[ソ]ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ(27分)、ジョン・アランブル(90分+4)
[ラ]ウナイ・ロペス(32分)、フロリアン・ルジューヌ(53分)、ランディ・エンテカ(56分)、アドリアン・エンバルバ(57分)
観衆:31,763人
└ソシエダ久保建英は3年連続開幕弾ならず敗戦…失点直後に途中交代、空中戦落下で背中を痛めるシーンも
ソシエダ 1-2(前半0-0)ラージョ
<得点者>
[ソ]マルティン・スビメンディ(90分+8)
[ラ]ホルヘ・デ・フルトス(67分)、セルヒオ・カメージョ(84分)
<警告>
[ソ]ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ(27分)、ジョン・アランブル(90分+4)
[ラ]ウナイ・ロペス(32分)、フロリアン・ルジューヌ(53分)、ランディ・エンテカ(56分)、アドリアン・エンバルバ(57分)
観衆:31,763人
└ソシエダ久保建英は3年連続開幕弾ならず敗戦…失点直後に途中交代、空中戦落下で背中を痛めるシーンも