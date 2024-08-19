ºå¿À¡¡Åê²õ£³Ï¢ÇÔ¤Ç£´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ï¤Ê¤¢¡¢²¶°ì¿Í¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤±¤É¡×
¡¡¡ÖÃæÆü£¸¡Ý£´ºå¿À¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬£±£¶°ÂÂÇ£¸¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡££´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤â¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ï¤Ê¤¢¡£²¶°ì¿Í¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤±¤É¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÃÝ¤¬£³²ó¹ßÈÄ¡£Á°Æü£³¼ºÅÀ¤ÎÂ¼¾å¤âÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶¯¸Ç¤Ê¿ØÍÆ¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Ï£µ¥²¡¼¥àº¹¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¸×¤¬¶ì¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÅêÂÇ¤Î»õ¼Ö¤Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬Êç¤ë¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÇÔÀï¸å¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤º¡¼¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¤ä¤«¤é¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤ë»þ¤Î¤Ê¤¢¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤ó¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ï¤Ê¤¢¡¢²¶°ì¿Í¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤±¤É¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤ä¤í¡×
¡¡¹Åç¤Èµð¿Í¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿£µ°Ì¡¦ÃæÆü¤È¤Î£³Ï¢Àï¤Ï¡¢£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¤Ë£´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³Éé¤±±Û¤·¡£·ë²Ì¤âÄËº¨¤À¤¬¡¢µ¤Ç÷¤¬·ç¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë»Ñ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¸í»»¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÅê¼ê¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤Ïº¸¼ê¤Î»Ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÃÝ¤¬¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢°ËÆ£¡Ê¾¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£º£Æü¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¡£¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£·¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡£»Ø´ø´±¤Î·èÃÇ¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£»Í²ó¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¡¢¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃÝ¤ËÂåÂÇ¡¦ÅÏÊÕ¤òµ¯ÍÑ¡£Æ±ÅÀ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢»Í²ó¤«¤é¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤³¤Ê¤»¤ë°ËÆ£¾¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥ó¤Ï¤¹¤°Êø¤ì¤¿¡£º¸ÏÓ¤ÏÌµ»à¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¡¢Åê¼ê¤ÎÂçÌî¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡££²»à¸å¤Ë¤âÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç°ìµó£´¼ºÅÀ¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤ó¤«¡¢¤½¤é¤ª¤Þ¤¨¡££±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£´ÅÀ¤ä¤Í¤ó¤«¤é¡×¡£Âç»³¤Î¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÏ»²ó¤âÀÐ¹õ¤¬¼ºÅÀ¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±£¶°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÊø²õ¤¬¡¢£±Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤À£³Ï¢ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³£²·å°ÂÂÇ¤È¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¡£¤¿¤À¡¢º£ÅÙ¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤¤°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤¬¤³¤ÎÆü¡¢£²·³ºÆÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¹¾¡¤òµó¤²¤Æ¾¡¤ÁÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¤â£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç£´¼ºÅÀ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀ¾Í¦¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤ä¹â¶¶¤ÎÊ³Æ®¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´Æü¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£¸¤À¤Ã¤¿Ãù¶â¤Ï£³¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ºÂ®¤·¤Æ½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ý¡£¤¿¤Àºòµ¨¡¢°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤¿Áª¼ê¤ÎÄìÎÏ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡££²£°Æü¤«¤é¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡£ÅêÂÇ°ì´Ý¤Ç¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èá´ê¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£