マジョルカvsR・マドリー スタメン発表
[8.18 ラ・リーガ第1節](ソン・モイス)
※28:30開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 11 浅野拓磨
FW 14 ダニ・ロドリゲス
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ ヴァン デル ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 17 サイル ラリン
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:30開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 11 浅野拓磨
FW 14 ダニ・ロドリゲス
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ ヴァン デル ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 17 サイル ラリン
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります