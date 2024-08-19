ソシエダvsラージョ スタメン発表
[8.18 ラ・リーガ第1節](アノエタ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
MF 14 久保建英
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 27 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 24 ルカ スチッチ
MF 25 Jon Magunazelaia
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ラージョ]
先発
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 2 A. Rațiu
DF 16 アブドゥル ムーミン
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
MF 21 アドリアン・エンバルバ
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 7 イシ
FW 11 ランディ・エンテカ
控え
GK 30 ミゲル・モロ
DF 3 ペップ チャバリア
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 20 イバン・バジウ
DF 26 Marco de las Sías
DF 27 Pelayo Fernández
MF 4 Pedro Díaz
MF 6 パテ・シス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
FW 28 E. Eto'o
監督
イニゴ・ペレス
※26:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 20 ジョン・パチェコ
MF 14 久保建英
MF 15 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 27 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 24 ルカ スチッチ
MF 25 Jon Magunazelaia
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 19 ウマル・サディク
監督
イマノル・アルグアシル
[ラージョ]
先発
GK 1 ダニエル・カルデナス
DF 2 A. Rațiu
DF 16 アブドゥル ムーミン
DF 22 パチャ・エスピノ
DF 24 フロリアン・ルジューヌ
MF 17 ウナイ・ロペス
MF 19 ホルヘ・デ・フルトス
MF 21 アドリアン・エンバルバ
MF 23 オスカル・バレンティン
FW 7 イシ
FW 11 ランディ・エンテカ
控え
GK 30 ミゲル・モロ
DF 3 ペップ チャバリア
DF 5 アリダネ・エルナンデス
DF 20 イバン・バジウ
DF 26 Marco de las Sías
DF 27 Pelayo Fernández
MF 4 Pedro Díaz
MF 6 パテ・シス
MF 8 オスカル・トレホ
MF 15 ジェラール・グンバウ
FW 14 セルヒオ・カメージョ
FW 28 E. Eto'o
監督
イニゴ・ペレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります