19日午前0時50分ごろ、茨城県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度5弱を観測したのは、茨城県の日立市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□茨城県

日立市

■震度4

□茨城県

高萩市

■震度3

□茨城県

常陸太田市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 東海村

大子町





□福島県白河市 玉川村 古殿町□栃木県芳賀町□埼玉県加須市

■震度2

□茨城県

水戸市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

土浦市 茨城古河市 石岡市

結城市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

守谷市 筑西市 坂東市

かすみがうら市 桜川市 鉾田市

つくばみらい市 阿見町 五霞町

境町



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

二本松市 田村市 福島伊達市

本宮市 桑折町 国見町

川俣町 大玉村 鏡石町

天栄村 西郷村 泉崎村

中島村 矢吹町 棚倉町

矢祭町 塙町 石川町

平田村 浅川町 小野町

いわき市 相馬市 南相馬市

福島広野町 楢葉町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 新地町 飯舘村

会津若松市 北塩原村 会津美里町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

益子町 茂木町 市貝町

壬生町 高根沢町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 矢板市

那須塩原市 塩谷町 那須町



□埼玉県

久喜市 さいたま岩槻区 春日部市

幸手市 白岡市 宮代町



□宮城県

大崎市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 丸森町

山元町



□山形県

山辺町 中山町



□群馬県

沼田市 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 太田市

渋川市 大泉町 邑楽町



□千葉県

香取市 野田市 柏市

白井市

■震度1

□茨城県

龍ケ崎市 牛久市 潮来市

稲敷市 神栖市 行方市

美浦村 八千代町 利根町



□福島県

鮫川村 三春町 富岡町

喜多方市 下郷町 檜枝岐村

只見町 南会津町 西会津町

磐梯町 猪苗代町 会津坂下町

湯川村



□栃木県

足利市 上三川町 野木町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 吉見町 埼玉美里町

埼玉神川町 上里町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

吉川市 伊奈町 埼玉三芳町

川島町 松伏町



□宮城県

登米市 栗原市 色麻町

宮城加美町 宮城美里町 白石市

名取市 七ヶ宿町 村田町

柴田町 宮城川崎町 亘理町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 石巻市

東松島市 松島町 利府町

大和町 大衡村



□山形県

山形市 上山市 村山市

河北町 米沢市 南陽市

高畠町 山形小国町 白鷹町

飯豊町



□群馬県

中之条町 東吾妻町 片品村

群馬昭和村 みなかみ町 館林市

安中市 みどり市 吉岡町

神流町 甘楽町 玉村町

板倉町 群馬明和町 千代田町



□千葉県

銚子市 東金市 旭市

山武市 神崎町 多古町

芝山町 横芝光町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 成田市 習志野市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 富里市 酒々井町

栄町



□東京都

東京千代田区 東京墨田区 東京大田区

東京杉並区 東京北区 東京荒川区

東京板橋区 東京足立区 東京江戸川区

調布市



□神奈川県

横浜中区



□新潟県

長岡市 三条市 魚沼市

南魚沼市 阿賀野市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。