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19日午前0時48分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の日立市と高萩市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□茨城県
日立市　高萩市

■震度3
□茨城県
常陸太田市　北茨城市

□福島県
白河市　玉川村　古殿町

□埼玉県
加須市

■震度2
□茨城県
笠間市　ひたちなか市　常陸大宮市
東海村　大子町　土浦市

□福島県
福島市　郡山市　須賀川市
田村市　国見町　鏡石町
矢祭町　石川町　浅川町
いわき市　双葉町

□埼玉県
久喜市　春日部市　幸手市
白岡市　宮代町

□宮城県
角田市　岩沼市　丸森町

□山形県
中山町

□栃木県
大田原市　那須町　宇都宮市
那須烏山市　芳賀町

□群馬県
沼田市　前橋市　渋川市

■震度1
□茨城県
水戸市　那珂市　小美玉市
茨城町　大洗町　城里町
茨城古河市　石岡市　下妻市
常総市　取手市　つくば市
茨城鹿嶋市　守谷市　筑西市
坂東市　かすみがうら市　桜川市
鉾田市　五霞町　境町

□福島県
二本松市　福島伊達市　本宮市
桑折町　川俣町　大玉村
天栄村　西郷村　泉崎村
矢吹町　棚倉町　塙町
鮫川村　平田村　小野町
相馬市　南相馬市　福島広野町
楢葉町　富岡町　川内村
大熊町　浪江町　葛尾村
飯舘村　南会津町　北塩原村

□埼玉県
鴻巣市　さいたま西区　さいたま大宮区
さいたま中央区　越谷市

□宮城県
白石市　蔵王町　大河原町
村田町　柴田町　宮城川崎町
亘理町　山元町　登米市
大崎市　宮城加美町　宮城美里町
仙台青葉区　仙台宮城野区　石巻市
松島町　利府町

□山形県
上山市　山辺町　河北町
白鷹町

□栃木県
日光市　那須塩原市　塩谷町
栃木市　鹿沼市　小山市
真岡市　栃木さくら市　下野市
益子町　茂木町　市貝町
壬生町　高根沢町　栃木那珂川町

□群馬県
高崎市　桐生市　伊勢崎市
太田市　吉岡町　大泉町
邑楽町

□千葉県
香取市　多古町　野田市
柏市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。