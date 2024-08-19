茨城県で最大震度4のやや強い地震 茨城県・日立市、高萩市
19日午前0時48分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、茨城県の日立市と高萩市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□茨城県
日立市 高萩市
■震度3
□茨城県
常陸太田市 北茨城市
白河市 玉川村 古殿町
□埼玉県
加須市
■震度2
□茨城県
笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市
東海村 大子町 土浦市
□福島県
福島市 郡山市 須賀川市
田村市 国見町 鏡石町
矢祭町 石川町 浅川町
いわき市 双葉町
□埼玉県
久喜市 春日部市 幸手市
白岡市 宮代町
□宮城県
角田市 岩沼市 丸森町
□山形県
中山町
□栃木県
大田原市 那須町 宇都宮市
那須烏山市 芳賀町
□群馬県
沼田市 前橋市 渋川市
■震度1
□茨城県
水戸市 那珂市 小美玉市
茨城町 大洗町 城里町
茨城古河市 石岡市 下妻市
常総市 取手市 つくば市
茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市
坂東市 かすみがうら市 桜川市
鉾田市 五霞町 境町
□福島県
二本松市 福島伊達市 本宮市
桑折町 川俣町 大玉村
天栄村 西郷村 泉崎村
矢吹町 棚倉町 塙町
鮫川村 平田村 小野町
相馬市 南相馬市 福島広野町
楢葉町 富岡町 川内村
大熊町 浪江町 葛尾村
飯舘村 南会津町 北塩原村
□埼玉県
鴻巣市 さいたま西区 さいたま大宮区
さいたま中央区 越谷市
□宮城県
白石市 蔵王町 大河原町
村田町 柴田町 宮城川崎町
亘理町 山元町 登米市
大崎市 宮城加美町 宮城美里町
仙台青葉区 仙台宮城野区 石巻市
松島町 利府町
□山形県
上山市 山辺町 河北町
白鷹町
□栃木県
日光市 那須塩原市 塩谷町
栃木市 鹿沼市 小山市
真岡市 栃木さくら市 下野市
益子町 茂木町 市貝町
壬生町 高根沢町 栃木那珂川町
□群馬県
高崎市 桐生市 伊勢崎市
太田市 吉岡町 大泉町
邑楽町
□千葉県
香取市 多古町 野田市
柏市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。