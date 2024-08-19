19日午前0時48分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、茨城県の日立市と高萩市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□茨城県

日立市 高萩市

■震度3

□茨城県

常陸太田市 北茨城市





□福島県白河市 玉川村 古殿町□埼玉県加須市

■震度2

□茨城県

笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市

東海村 大子町 土浦市



□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

田村市 国見町 鏡石町

矢祭町 石川町 浅川町

いわき市 双葉町



□埼玉県

久喜市 春日部市 幸手市

白岡市 宮代町



□宮城県

角田市 岩沼市 丸森町



□山形県

中山町



□栃木県

大田原市 那須町 宇都宮市

那須烏山市 芳賀町



□群馬県

沼田市 前橋市 渋川市

■震度1

□茨城県

水戸市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

茨城古河市 石岡市 下妻市

常総市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 筑西市

坂東市 かすみがうら市 桜川市

鉾田市 五霞町 境町



□福島県

二本松市 福島伊達市 本宮市

桑折町 川俣町 大玉村

天栄村 西郷村 泉崎村

矢吹町 棚倉町 塙町

鮫川村 平田村 小野町

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

大熊町 浪江町 葛尾村

飯舘村 南会津町 北塩原村



□埼玉県

鴻巣市 さいたま西区 さいたま大宮区

さいたま中央区 越谷市



□宮城県

白石市 蔵王町 大河原町

村田町 柴田町 宮城川崎町

亘理町 山元町 登米市

大崎市 宮城加美町 宮城美里町

仙台青葉区 仙台宮城野区 石巻市

松島町 利府町



□山形県

上山市 山辺町 河北町

白鷹町



□栃木県

日光市 那須塩原市 塩谷町

栃木市 鹿沼市 小山市

真岡市 栃木さくら市 下野市

益子町 茂木町 市貝町

壬生町 高根沢町 栃木那珂川町



□群馬県

高崎市 桐生市 伊勢崎市

太田市 吉岡町 大泉町

邑楽町



□千葉県

香取市 多古町 野田市

柏市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。