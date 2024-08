【サンリオキャラクターズ ウエハース7】8月19日 発売価格:143円売場:全国量販店の菓子売場等対象年齢:3才以上

バンダイキャンディは、食玩「サンリオキャラクターズ ウエハース7」を8月19日に発売する。価格は143円。

本商品は、「サンリオキャラクターズ」のカード入りウエハース第7弾。今弾では、天使と悪魔をイメージしたウエハース限定デザインのカードが収録されている。また、各キャラクターがともだちのぬいぐるみをハグしている「ふわふわぬいぐるみハグ」のデザインもラインナップ。

高級感のあるメタリックプラカードで、レアカードはホロ箔押し仕様となる。パッケージは2種存在する。ウエハースは、ココアクリーム味。

【商品概要】

・メタリックプラカード 1枚(全29種/うちシークレット2種)

・ココアクリーム味ウエハース 1枚

【収録概要】

・ノーマルカード

・スペシャルカード

・シークレット

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648745