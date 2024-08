【週刊ヤングマガジン38号】8月19日 発売価格:510円

今号では、にゃんにゃんファクトリー「ヤニねこ」が単行本5巻発売を記念し巻頭カラー、ゲスト寄稿を多数掲載。ゲストは木下由一氏、齋藤勁吾氏、里見U氏、冬目景氏、八貫徹世氏、藤本ケンシ氏、ペル氏。また蘇募ロウ氏「なんでここに先生が!?」が連載を再開する。

この他井出圭亮氏/藤本ケンシ氏「何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?」(なんじゃが)が完結、10月7日発売予定の「ヤングマガジン45号」にエピローグ読み切りを掲載予定。四葉タト氏/小川亮氏「パリピ孔明」は単行本18巻発売記念で巻中カラーを掲載する。

