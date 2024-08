【セージ&ロティのモンスター診療所】著者:助野嘉昭/らふすけっち集英社

剣と魔法、妖精やモンスターがごく当たり前に存在するファンタジーの世界。しかしこの物語には、剣を振り回す勇者や、魔法を駆使する冒険者が鮮やかに戦闘を繰り広げるシーンはない。ただただそこには、モンスターのために駆け回る、1人の医者がいた――。

本作は、2019年7月から「少年ジャンプ+」にて配信されている助野嘉昭/らふすけっち氏の短編作品。配信当時、助野嘉昭氏が描くマンガ「双星の陰陽師」シリーズ累計370万部突破し、コミックス19巻発売を記念して描き下ろされたものだ。

主人公は、幻獣医のセージと、語尾とうさ耳が可愛いロティ。物語は、ドラゴンに予防接種をするシーンから始まる。さらに、モンスターは時にはリアルに描写されたり、時にはコメディタッチで描かれ、テンポ良く軽快にページをめくらせてくれる。

患者のモンスターたちは、みな個性豊かでセージとのやりとりも面白い。読んでいて全く飽きないばかりか、深堀してそのモンスターたちの後日談が知りたいと思うほどだ。

セージの治療法も、思い切った手法が飛び出してくるので、次はどんなモンスターが来て、どんな治療法を編み出していくのだろうかと、続きが気になるストーリーになっている。

【あらすじ】

“幻獣医”・セージとロティが珍しいモンスターたちを診療する…!!助野嘉昭先生描き下ろし読切をジャンプ+に特別掲載!!

