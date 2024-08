【「ホタルの嫁入り」5巻】8月19日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「ホタルの嫁入り」の5巻を8月19日に発売する。価格は770円。

本作は「マンガワン」で連載されている橘オレコ氏の作品。令嬢と殺し屋という絶対交わらないはずの2人をめぐる契約結婚ラブサスペンスで、累計200万部を突破している。

5巻は島を裏から支配する遊女・朝霧に命じられ、紗都子と進平が町に使いに出る展開などが描かれており、コメント4,000件超の反響を呼んだ手紙交換エピソードも収録。また、6ページのショートマンガが描き下ろしで掲載されている。

さらに既刊・新刊の購入により、描き下ろしメタリックカードがもらえるフェアも開催されている。

【「ホタルの嫁入り」5巻あらすじ】

島を裏から支配する遊女・朝霧に命じられ、紗都子と進平は町へ使いに出る。

二人きりで過ごし、進平のことをより知って、紗都子の胸中に特別な想いが芽生え……

「あなたのことを、もっと知りたい――」

そんな紗都子の変化に気付いた康太郎は、従者として、そして一人の男として、進平と紗都子を引き離そうと、強引に……!?

それぞれの想いが激変し、物語が激進する――!

