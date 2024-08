【「ダンベル何キロ持てる?」20巻】8月19日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「ダンベル何キロ持てる?」の20巻を8月19日に発売する。価格は770円。

本作は原作をサンドロビッチ・ヤバ子氏、作画をMAAM氏が手掛ける作品。筋トレ&ダイエットで理想のカラダを目指す女子高生たちの肉体改造コメディーで、TVアニメ化もされている。

20巻では表紙にひびきと彩也香が描かれているほか、カバー下セクシーショットには、新キャラクターであるブラジリアン柔術の使い手・ミアが登場している。

なお同日は“サンドロビッチ・ヤバ子祭り”として、同作者による「ケンガンオメガ」の23巻と「一勝千金」の3巻も発売。それぞれの作品とのクロスオーバーおまけマンガも収録されている。

