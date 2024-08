【「ケンガンオメガ」23巻】8月19日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「ケンガンオメガ」の23巻を8月19日に発売する。価格は792円。

本作は原作をサンドロビッチ・ヤバ子氏、作画をだろめおん氏が手掛ける格闘マンガ。「ケンガンアシュラ」の続きを描いたシリーズ最新作となっている。

23巻は“最強”を夢見る凡人の金田末吉がカバーを飾っており、カバー下セクシーショットには、おもちゃで遊ぶ呉風水と筋トレ中の東郷とまりが描かれている。

なお同日は“サンドロビッチ・ヤバ子祭り”として、同作者が手掛けている「一勝千金」の3巻と「ダンベル何キロ持てる?」の20巻も発売され、巻末にはそれぞれの作品とのクロスオーバーおまけマンガも収録される。

また8月15日より、アニメ「ケンガンアシュラ」の完結編となるSeason2 Part.2がNetflixにて独占配信されている。

【アニメ「ケンガンアシュラ」Season2 Part.2 本PV】

