【「何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?」完結記念、全話無料!】無料公開期間:8月19日~8月25日

講談社は、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?」の最新話を除く全話を無料公開している。無料公開期間は8月25日まで。

今回8月19日発売の「週刊ヤングマガジン38号」にて完結を迎えた本マンガを記念して、最新話「第136変」を除く全話を「ヤンマガWeb」にて無料公開している。

□ヤンマガWeb「何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが!?」のページ

