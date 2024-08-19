Number_i、神宮寺勇太プロデュース「INZM」MV公開 全編海外撮影＆12ヵ国語字幕対応
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太による「Number_i」のファーストフルアルバム『No.I』（9月23日発売）のリードトラック「INZM」（イナズマ）の先行配信とミュージックビデオが19日、公開された。
【動画】全編海外撮影！神宮寺勇太プロデュース「INZM」MV
今アルバムは、デビュー曲「GOAT」をはじめ、平野プロデュース楽曲「BON」、神宮寺プロデュース楽曲「INZM」など初回生産限定盤は全13曲、通常盤は14曲を収録する。
「INZM」のミュージックビデオは、全編海外で撮影。ゲームの中の世界とリアルな世界を行き来し、オリエンタルでSF満載なミュージックビデオになっている。YouTubeでは、世界中のファンに向けて自身最大の12ヵ国語の字幕に対応している。
【収録内容】
■初回生産限定版（2形態共通）
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
5：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
6：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
7：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
8：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
9：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
■通常版
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Streetlights（平野紫耀プロデュース楽曲※ボーナストラック）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
【動画】全編海外撮影！神宮寺勇太プロデュース「INZM」MV
今アルバムは、デビュー曲「GOAT」をはじめ、平野プロデュース楽曲「BON」、神宮寺プロデュース楽曲「INZM」など初回生産限定盤は全13曲、通常盤は14曲を収録する。
【収録内容】
■初回生産限定版（2形態共通）
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
5：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
6：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
7：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
8：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
9：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
10：GOAT
11：Blow Your Cover
12：BON
13：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
■通常版
1：INZM （神宮寺勇太プロデュース楽曲）
2：なんかHEAVEN（岸優太プロデュース楽曲）
3：ICE（岸優太プロデュース楽曲）
4：Streetlights（平野紫耀プロデュース楽曲※ボーナストラック）
5：Bye 24／7（KEEN（C＆K）プロデュース・神宮寺勇太ソロ楽曲）
6：JELLY（神宮寺勇太プロデュース楽曲）
7：透明になりたい（Vaundyプロデュース・平野紫耀ソロ楽曲）
8：Numbers（平野紫耀プロデュース楽曲）
9：Recipe（岸優太プロデュース・岸優太ソロ楽曲）
10：iLY（Number_iプロデュース楽曲）
11：GOAT
12：Blow Your Cover
13：BON
14：INZM（Hyper Band ver.）（神宮寺勇太プロデュース楽曲）