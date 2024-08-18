[8.18 プレミアリーグ第1節](Gtech Community Stadium)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 5 イーサン・ピノック

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 30 マッツ・ルアスレウ

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 7 ケビン・シャーデ

FW 11 ヨアン・ウィサ

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 16 ベン・ミー

MF 14 ファビオ・カルバーリョ

MF 15 フランク・オニェカ

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 25 マイルズ パート=ハリス

MF 28 R. Trevitt

FW 23 キーン・ルイス・ポッター

監督

トーマス・フランク

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 ヨアキム・アンデルセン

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 32 サム・ジョンストン

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 34 チャディ・リアド

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

FW 7 イスマイラ・サール

FW 9 ジョルダン・アイェウ

FW 22 オドソンヌ・エドゥアール

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります