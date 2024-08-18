ブレントフォードvsクリスタル・パレス スタメン発表
[8.18 プレミアリーグ第1節](Gtech Community Stadium)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 11 ヨアン・ウィサ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 16 ベン・ミー
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 25 マイルズ パート=ハリス
MF 28 R. Trevitt
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
トーマス・フランク
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 32 サム・ジョンストン
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
FW 7 イスマイラ・サール
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
※22:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 30 マッツ・ルアスレウ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 7 ケビン・シャーデ
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 16 ベン・ミー
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 25 マイルズ パート=ハリス
MF 28 R. Trevitt
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
トーマス・フランク
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 ヨアキム・アンデルセン
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 32 サム・ジョンストン
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
FW 7 イスマイラ・サール
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 22 オドソンヌ・エドゥアール
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります