プロからのスカウト間違いなし…!? YouTubeチャンネル「walter santi」では、素晴らしいゴールキーパーぶりを発揮するトラ猫「インディ」の様子が配信され、動画のコメント欄には「インディは素晴らしい選手になるに違いない」「ボールへの執着心と機敏さにびっくり!」との声が続出しました。

低めのボールも逃さずセーブ

注目を集めたのは「Goalkeeper Cat ready for the new season!! Impossible saves in Slow Motion!!」という動画です。冒頭、鋭い目線で何かを見つめるインディの姿からスタート。視線の先にあったのは緑色の小さいボールで、ゴールめがけて飛んできたボールを、インディは見事なパンチングでクリアします。

インディはその後も、「ナイスキーパー!」と叫びたくなるようなスーパーセーブを連発。前足と口を使って器用にボールをキャッチしたり、時にはゴールポストを越える大ジャンプも披露します。

ボールの行方をじっと見つめて構えるインディからは、「絶対にゴールは決めさせニャい!」というセリフが聞こえてきそう。高いボールだけでなく、足元を狙った低めのボールも逃さずセーブするスーパーキーパーぶりです。

高い位置に投げられたボールも、持ち前の俊敏さとジャンプ力で次々キャッチするインディ。スーパージャンプ後に危なげなく着地する様子も見事です。

動画の視聴者からは「イングランド代表としてぜひ仲間になってほしい」「これまで見た中で最高のゴールキーパーだ!」などのコメントが上がっていました。興奮すること間違いなしのインディのスーパーセーブの数々、あなたもぜひ目撃してください。