中国・渤海の大型油田「渤中１９−２」、設備の陸上建設が完了

16日、天津港で船積みされた「渤中19-2」油田の中央プラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信/杜鵬輝）

【新華社天津8月18日】中国石油大手、中国海洋石油集団の天津分公司は16日、中国北部の渤海油田群の一つ「渤中19-2」油田の陸地でのプラットフォーム建設が完了したと発表した。同油田は生産開始へ向け作業が大きく進展した。

「渤中19-2」油田は渤海南西部海域の「渤中19−6」コンデンセートガス田で発見された良質な大型油田で、油層が浅く、含油層も集中し、石油の品質も良い。含油面積が広く、埋蔵量も豊富で、試験生産能力も高い。

中国・渤海の大型油田「渤中１９−２」、設備の陸上建設が完了

16日、天津港で船積みされ、設置海域に向かう「渤中19-2」油田の中央プラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信/杜鵬輝）

中国・渤海の大型油田「渤中１９−２」、設備の陸上建設が完了

16日、天津港で船積みされ、設置海域に向かう「渤中19-2」油田の中央プラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信/杜鵬輝）

中国・渤海の大型油田「渤中１９−２」、設備の陸上建設が完了

16日、天津港で船積みされ、設置海域に向かう「渤中19-2」油田の中央プラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信/杜鵬輝）

中国・渤海の大型油田「渤中１９−２」、設備の陸上建設が完了

16日、天津港で船積みされ、設置海域に向かう「渤中19-2」油田の中央プラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信/杜鵬輝）