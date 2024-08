日韓で高い人気を誇るJAEJOONG(ジェジュン)が、9月7日と8日に大阪で初の日本開催を控えている「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)に出演する。

K−POP開拓者としてデビュー20周年を迎えたJAEJOONGは、歌手活動だけではなく俳優としても地道にキャリアを積んでおり、最近は「悪い記憶の消しゴム」という作品で7年ぶりとなるドラマ復帰をしてファンを喜ばせた。さらに、約1年前に開設したYouTubeチャンネルのジェチング(Jae friends)は、先輩と後輩アーティストをはじめ、各分野で活躍する仲よしの芸能人たちを迎え、自ら手料理を振る舞いながら、これまで明かさなかったゲストたちとの貴重なトークを披露し、毎回のエピソードがファンの間で話題を呼んでいる。

アーティストとしてのJAEJOONGは、デビュー20周年を祝し、ファンへの感謝と20年間の思いを込めた4枚目フルアルバム「FLOWER GARDEN」を6月に発表。グローバル音楽チャートで首位を獲得しており、韓国では16年ぶりとなる地上波音楽番組に出演し大きな注目を集めた。

一方、7月の韓国公演を皮切りに、横浜で「20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT "FLOWER GARDEN"」の日本公演を行い、8月24日と25日に神戸でそのフィナーレを迎えるJAEJOONGは、その後、京セラドーム大阪で開催される「2024 TMA」に出演するだけに、日韓はもちろん世界中のファンの記憶に刻む最高のライブステージを披露するために、その準備に心血を注いでいるという。

名実ともにK−POP GOAT(Greatest Of All Time)と呼ばれているJAEJOONGが、果たしてTMAの舞台でどんなパフォーマンスをみせるか期待が高まる。

韓国メディアのTHE FACTが主催し、FANN STAR(ペンエンスタ−)とFEELING VIVEが主管する「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)は、THE FACTの創刊10周年を迎え今回初となる海外での開催を決定し、その舞台を日本に移した。“NEW GEN FOR FANSTIVAL”(NEW GENERATION FOR FAN FESTIVAL)をスローガンに、新たなK−POP界を切り開いていく次世代アーティストたちとファンがともに楽しめる音楽祭作りを目標とし、司会は6度目の共演になるフリーアナウンサー兼タレントのチョン・ヒョンムと少女時代のメンバーで俳優のソヒョンが務める。

チケットは、チケットぴあ、ローソンチケット、e+(イープラス)、楽天チケットで販売され、詳細は各チケット販売サイトおよびTMA公式サイトで確認することができる。

■THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)について

韓国のインターネットメディアのTHE FACTおよび同社運営のK−POPアイドル・アーティスト応援グローバル応援コミュニティーサービスのFANN STARが主催主管する音楽授賞式。略して「TMA」と呼ばれている。 2018年の初回を韓国・仁川で開催し、第2回、第3回、第4回目は新型コロナウイルスの影響により、それぞれネット上の授賞と無観客公演を行い、毎回韓国のトップアーティストたちが出演する豪華ラインアップが話題を集め、その模様は世界各地のテレビやネットで生中継される。

「2024 TMA」は初となる海外開催として、その舞台を日本に決定し、9月7日と8日の2日間、京セラドーム大阪にてファンとアーティストを迎えることになった。

【イベント情報】

イベント名:「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」(TMA)

開催日:2024年9月7日(土)〜8日(日)

開催場所:京セラドーム大阪

出演アーティスト:9月7日 JAEJOONG/WOOAH/NiziU/Kep1er/n.SSign/EVNNE/YOUNG POSSE/TWS/NEXZ

9月8日 ITZY/JO1/aespa/NewJeans/&TEAM/xikers/KISS OF LIFE/NCT WISH/UNIS

主催:THE FACT

主管:FANN STAR、FEELING VIVE

TMA Official Website:http://www.tfmusicawards.com/?lang=jp

TMA Official X(旧Twitter):https://x.com/thefact_TMA

THE FACT JAPAN:http://m.thefactjp.com/

FANN STAR JP:http://jp.fannstar.com