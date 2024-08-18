¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÄÁ»ö¡ª½©»³Îµ¼¡¡ßÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡ß¶âÅÄÅ¯¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬»ç¼°Éô¡Ê¤Þ¤Ò¤í¡ËÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦ÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Î18ÆüÊüÁ÷¡¦Âè31²ó¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸¶¼Â»ñ¡Ê½©»³Îµ¼¡¡Ë¡¢Æ£¸¶¸øÇ¤¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¡¢Æ£¸¶ÀÆ¿®¡Ê¶âÅÄÅ¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡ÈÄÁ»ö¡É¤¬Å¸³«¡£½©»³¡¢Ä®ÅÄ¡¢¶âÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¡¢¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Ö·¯¤«¤¿¤ê¡×Æâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ëÊüÁ÷µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè31²ó¡Ö·î¤Î²¼¤Ç¡×¡£º¸Âç¿Ã¡¦Æ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤¬¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤ËÊª¸ì¤Î¼¹É®¤ò°ÍÍê¤¹¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â»ñ¡¢¸øÇ¤¡¢ÀÆ¿®¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥·¡¼¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÀÆ¿®¤Ë½¾Æó°Ì¤¬½ö¤µ¤ì¡¢°ìºÐÇ¯¾å¤Î¸øÇ¤¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤«¤¿¤Á¤Ç½ÐÀ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¡£°ÊÍè¡¢»²Æâ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸øÇ¤¤Î¤â¤È¤Ø¡¢ÀÆ¿®¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÆ¿®¤¬¸½¤ì¤ë¤Ê¤ê¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤Ø¤½¤ò¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Î¸øÇ¤¤ò¡¢ÀÆ¿®¤Ï¡ÖÆ»Ä¹¤ÏÃæµÜÂçÉ×¤òÌ³¤á¤Æ½¾Æó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤ì¤â¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃæµÜÂçÉ×¤À¤Ã¤¿¤æ¤¨°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¤À¡×¡ÖÆâÎ¢¤Ë¤ªÁ°¤¬¤ª¤é¤Ì¤ÈÄ´»Ò¤¬½Ð¤Ì¡£½Ð»Å¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Ê¤À¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÃ¯¤«¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Î¸øÇ¤¤Ë¡¢ÀÆ¿®¤Ï¡Ö²¶¤Îµ¤»ý¤Á¤À¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ØÂçÇ¼¸À¤Î¼Â»ñ¤¬¸½¤ì¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆÇØ¶Ú¤òÀµ¤¹¸øÇ¤¡¢ÀÆ¿®¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÄ¯¤á¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀÆ¿®¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ÍýÍ³¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸øÇ¤¤Ë½Ð»Å¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÆ¿®¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¼Â»ñ¤Ë¡¢¸øÇ¤¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤ªÍê¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ï¤¿¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÀÆ¿®¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸È¿±þ¡£´ñÌ¯¤Ê¶öÁ³¤Ë¡¢»°¿Í¤È¤â´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÄÀÌÛ¤¬Î®¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Î¤Á¼Â»ñ¤Ï½÷¤Î¤â¤È¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸øÇ¤¤Ë¡Ö¼Â»ñÅÂ¤â¶ù¤ËÃÖ¤±¤Ì¤Î¤À¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½©»³¤ÏÆ±¤¸»×¤¤¤«¤é¸øÇ¤¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÀÆ¿®¡¢¼Â»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸øÇ¤¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃÊÌ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¾È¤ì½¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤Ê¤ó¤«¤¦¤Þ¤¤¤³¤È´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â·ë¶É¤ÏÀâÆÀ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤â·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç½÷Ë¼¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ·ë¶É¤Ï½÷¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÀÆ¿®¤â¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤À¤«¤é¸øÇ¤¤Î¤³¤È¤Ï·ë¹½¤ß¤ó¤ÊÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£¡Ø¸øÇ¤ÅÂ¤¬ÆâÎ¢¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÄ´»Ò¤¬½Ð¤Ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢Ä´»Ò¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸øÇ¤¤Ï¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÈÄÁ»ö¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëËÜ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤«¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤ÎÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤ç¤¦¤ÏÈæ³ÓÅª¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤¦¤â¤ª¤«¤·¤¤¤é¤·¤¯¡¢¶âÅÄ¤¬¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¥¢¥¦¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«Ê¿ÏÂ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡¢¤¢¤Î3¿Í¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£1¿Í¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ª¸ß¤¤¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ç¥í¥¥ç¥í¥¥ç¥í¥¥ç¥í¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î3¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤º¤Ë¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸øÇ¤Ìò¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î½©»³¡¢¶âÅÄ¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¿´¶¤ò¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤¢¡¢¤ä¤Ð¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀäÂÐ¤ËÌÌÇò¤¤¤·¡Ø¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀäÌ¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½©»³¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤Ã¤Á¤Ï¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤«Æ»Ä¹¤È¤«ÀÆ¿®¡¢¹ÔÀ®¤È¤«º£¸å¡¢½Ó¸¤µ¤ó¤â¤Ç¤¹¤±¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë²ñÏÃ¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÐ¡ÊÀÅ¡ËÀèÀ¸¤¬¤¿¤Ö¤óÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¥·¡¼¥ó¤òËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸øÇ¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ÎÆ°¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¯¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¡¢½©»³¤¬¡Ö¶âÅÄ¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥¢¥¦¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¤Î¶âÅÄ¤Ï´ò¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê¼Â¤Ï¼Â»ñ¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡£ÆâÎ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÂç¿Í¿ô¤Ç¡£3¿Í¤À¤±¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÍè¤¿¤È¤¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«°µ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¾Ð¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£Â¸ºß´¶¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸øÇ¤¤òÎå¤Þ¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¼Â»ñ¤Ø¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤À¤¤¤Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÁíÆ°°÷¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤ò¡£¤³¤ì¡Ê·¯¤«¤¿¤ê¡ËÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Þ¤À¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤â¤í¤¯¤âÊø¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ç¤âOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤ìÂç¾æÉ×¤«¤Ê!?¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ÀÆ¿®¤¬¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¸øÇ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â»ñ¤¬¤Þ¤¿¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤¾Ð¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ÂºÝ¡¢¸øÇ¤¤Î²È¤Ç¼Â»ñ¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤¤Î°ÛÊª´¶¡¢°ÛÍÍ´¶¡£¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿Í¤Ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²þ¤á¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£²èÌÌ¤Ç¸«¤ëÌó8ÇÜ¤Î°µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¡£¤¤¤ä¤¡ÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë