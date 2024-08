アカチャンホンポにて、秋を先取るアパレルアイテムなどを豊富に取り揃えた「くまのプーさんフェア」が開催中。

2024年8月29日(木)まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップにて、可愛い「くまのプーさん」アイテムが多数販売中です。

重ね着デザインがお洒落♪

秋冬らしいほっこりした色合いが可愛い、サロペット風のプレオール。

ブラウンとオフホワイトの2色展開で、Tシャツ部分の総柄もそれぞれデザインが違っており、どちらも選べない可愛さ!

おもちゃ箱の中から飛び出して来たようなプーさんのイラストは、元気で可愛らしいベビーにピッタリ。

月齢の近いお友達同士や兄弟姉妹で、色違いのお揃いにしても可愛いアイテムです。

1枚で重ね着したようなお洒落なデザインなので、月齢フォトの撮影や、特別なおでかけにもおすすめ!

ベビーならではの可愛さ…!

くまのプーさんの顔をモチーフにした、耳付きのニット帽。

0歳児ならではの可愛さが映える、プーさんファン必見のアイテムです。

優しいパステルカラーの色合いや、のんびり屋のプーさんの表情が、たまらない可愛さ。

プーさんデザインのベビー服と一緒にコーデするのはもちろん、おむつ姿に帽子を合わせて、今だけの赤ちゃんらしい写真を残すのもおすすめです。

可愛すぎ♪特別デザインのウェットティッシュも登場

筆者が毎回新作を楽しみにしている、限定デザインのウェットティッシュ。

みつばち姿のプーさんが元気に飛び回る、シンプルでお洒落なデザインで新登場です。

ケースのデザインも可愛く、使いやすさも抜群なので、箱買い必須のアイテムです!

その他にも、便利で可愛いスタイ付きのドレスオールや、保育園着にも使える長袖Tシャツ、迷子ひも付きのミニリュックなど、キュートなアイテムが多数展開している「くまのプーさんフェア」。

出産準備にもギフトにもぴったりのアイテムで、毎日を素敵に彩ってみて下さいね。

※掲載の商品は十分用意しておりますが、万一品切れの場合は、ご容赦ください。

※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。

※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。

©Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.