·à¾ìÈÇ¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡ÙÀ»²¦¹ñÊÔ¡¢1½µÌÜ¡õ2½µÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ò¸ø³«
2024Ç¯9·î20Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î´°Á´¿·ºî·à¾ìÈÇ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×À»²¦¹ñÊÔ¡Ù¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è´Õ¾Þ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦´Ý»³¤¯¤¬¤Í½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö¥«¥Ã¥Ä¥§Ê¿Ìî¤ÎÍ©ÎîÁ¥(¾å)¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥Ä¥§Ê¿Ìî¤ÎÍ©ÎîÁ¥(²¼)¡×¤ò1½µÌÜ¡¢2½µÌÜ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÇÛÉÛ¡£³Æ´¬100¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦so-bin¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·ÁÞ³¨¤Î¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ìÊªÈÎ¤Î¾ðÊó¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢´ó¹Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢so-bin¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î14Æü(ÅÚ)¤«¤éÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÂç·¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ÉÅ¸¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³¬ÁØ¼é¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¡¢½ä²óÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºå²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢AT-X¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡Ùµ¡Á¸¤Î°ìµóºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´¿·ºî·à¾ìÈÇ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×À»²¦¹ñÊÔ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯9·î20Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)´Ý»³¤¯¤¬¤Í¡¦KADOKAWA´©¡¿·à¾ìÈÇ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×À»²¦¹ñÊÔÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è´Õ¾Þ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦´Ý»³¤¯¤¬¤Í½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö¥«¥Ã¥Ä¥§Ê¿Ìî¤ÎÍ©ÎîÁ¥(¾å)¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥Ä¥§Ê¿Ìî¤ÎÍ©ÎîÁ¥(²¼)¡×¤ò1½µÌÜ¡¢2½µÌÜ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÇÛÉÛ¡£³Æ´¬100¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¦so-bin¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·ÁÞ³¨¤Î¥«¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ìÊªÈÎ¤Î¾ðÊó¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢´ó¹Æ¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÆÉ¤ß¤´¤¿¤¨ËþÅÀ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢so-bin¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î14Æü(ÅÚ)¤«¤éÅìµþ¥½¥é¥Þ¥Á¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÂç·¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥ÉÅ¸¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³¬ÁØ¼é¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¡¢½ä²óÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºå²ñ¾ì¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡¢AT-X¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡Ùµ¡Á¸¤Î°ìµóºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´¿·ºî·à¾ìÈÇ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×À»²¦¹ñÊÔ¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯9·î20Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)´Ý»³¤¯¤¬¤Í¡¦KADOKAWA´©¡¿·à¾ìÈÇ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×À»²¦¹ñÊÔÀ½ºî°Ñ°÷²ñ