【モデルプレス=2024/08/18】4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)が8月17・18日『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-』を開催。東京ドームだけの特別なステージで計9.4万人を熱狂させた。ここでは17日の公演の様子をレポートする。本公演は、7月からスタートした日本アリーナツアー『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN』の追加公演となるスペシャルステージだ。昨年8月、海外アーティストとしてはデビューから最速で東京ドーム公演を成功させてから約1年、さらなる進化を遂げたカリナ(KARINA)、ウィンター(WINTER)、ニンニン(NINGNING)、ジゼル(GISELLE)の4人が再びこの舞台へ戻って来た。

今年5月には、自身初のフルアルバム『Armageddon』をリリース。近未来的で重厚な魅力はaespaのアイデンティティとなり、韓国では“鉄の味(メタルテイスト)”なる修飾表現まで我が物にした。そして、7月3日には待望の日本デビュー。“メタルテイスト”にジャパニーズサブカルのスパイスを加えたaespaは、東京の地でさらに輝きを増す。轟音が響き、レーザー光線が交錯する迫力のプロローグの後、純白のドレスに身を包んだaespaがメインステージに姿を現した。SF映画のプリンセスのように光を放つ4人は、“すべてのDramaは私から始まる。仲間のGirlsと共に”と宣言する「Drama」で公演の幕を開ける。その勢いのまま続くのは、デビュー曲「Black Mamba」。aespaが対峙してきた邪悪な蛇“Black Mamba”との闘いが続く最初のセクションでは、ステージ上の大ビジョンに大蛇が怪しげにうごめく。ここで突如、本ツアーのセットリストに入っていなかった人気曲「Girls」と「SAVAGE」のメドレーが披露され、どよめきにも似た歓声が。センターステージが大きく回転し、円の中心に向かって見つめ合いながら‟いつでも私たちはTogether”と歌う4人に興奮の声が上がる。ニンニンは「皆さんが『Girls』が好きだと聞いたので一生懸命準備しました」と、MY(aespaのファンダム名)の期待に応えて新たなステージを準備したことを明かした。Y3K(3000年代をイメージした近未来感のあるスタイル)トレンドの先駆者らしく、メタリックな装飾を施した新衣装で再登場した4人。今年上半期を代表する人気曲となった「Supernova」を披露し、‟Su Su Su Supernova!”と連鎖する4人の‟超新星爆発”で会場は熱気に包まれる。‟隠された真の自分自身と向き合う”というテーマのミニマムなヒップホップ曲「Mine」では、タイトドレスに早着替えした4人がジャングルジムのポールを駆使したダンスを披露し、妖艶なムードで沸かせた。続いては日本デビューシングル『Hot Mess』から、甘美なR&B曲「Sun and Moon」。‟君といれば暗闇も怖くない”と優しい歌声が響く。リズミカルなモダンポップ曲「Prologue」では‟他人と比較して未来を不安がるのはやめよう”と慰めのメッセージが東京ドーム中へ伝わっていく。4人全員がエース級の歌唱力を誇るaespaだからこそ、非ダンス曲も1秒も見逃すことのできない見どころだ。ライブ前半の見せ場であるソロパートも、東京ドームではさらに磨きがかけられた。ソロステージの幕を開けたのはジゼル。直接作詞・作曲に参加したR&B曲「Dopamine」では、視線を奪うバーガンディレッドのドレスで夢幻的なステージを繰り広げた。続くカリナは、自身が作詞したヒップホップダンス曲「Up」。デニムのバギーパンツ×ヘッドバンドのストリートスタイルでホットでヒップなパフォーマンスを披露し、羽織っていたMA-1を脱ぎ捨てると割れんばかりの黄色い声が上がる。ニンニンは、圧倒的なボーカル力を活かしたR&Bダンス曲「Bored」。歌唱力だけでなく、自身に満ちたアティチュードもニンニンの舞台の醍醐味。曲のラストにはアウターを脱ぎ捨て、ソロダンスで広い東京ドームを掌握した。ソロパートのトリを飾るのは、ヒッピー風のベルボトムパンツにウェディングヴェールを被った独創的な衣装で登場したウィンター。ワックダンスやフォグカーテンまで駆使し、洗練されたダンスボーカルステージで火種がつくように恋に落ちる感情をシアトリカルに表現した。Y2Kギャル風の衣装に着替えたライブ後編は、日本デビュー曲となった「Hot Mess」からスタート。‟私は私らしく”というaespaらしいパワフルなメッセージに、会場のMYたちも「Hot Mess!Hot Mess!」と呼応していく。エレキギターと強烈なトラップビートが響く「Licorice」に続いては、aespaライブのキラーパートとしておなじみのEDM曲「Hold On Tight」。ニンニン、ウィンターの高音ボーカルに続いて、「Lets Go!」の掛け声で会場はナイトクラブのような盛り上がりに。すると今度は、日本デビューアルバムに収録された「ZOOM ZOOM」がライブ初披露される。「皆さんのために、一緒に楽しめるように、短い時間で本当に一生懸命頑張ってステージを作ったのですが、喜んでくれて嬉しいです!」とニンニン。さらに「次の曲は秘密です!」というウィンターのキュートなジェスチャーで始まったのは、本ツアーではこれまで非公開曲となっていたヒット曲「Spicy」。イントロが流れた瞬間、ドーム中が驚きの歓声に包まれる。サプライズはこれだけに留まらず、4thミニアルバム『Drama』収録の「YOLO」まで新たにセットリストに組み込まれた。トロッコに乗り、さらに客席のMY近づいたaespa。軽快なギターとドラムラインが心地よい清涼感溢れる「Live My Life」に続いて、アニメ『ポケットモンスター:リコとロイの旅立ち』のOPテーマ「We Go」ではコール&レスポンスでさらに会場が一体となり、ライブはクライマックスへと近づいていく。ブラックレザーのハードスタイルにチェンジして現れた4人は「Trick or Trick」、「Set The Tone」と自信あふれるナンバーを披露しながら、代表曲「Next Level」に突入。‟私はネクストレベルにいる!”とシャウトした後は、韓国最新曲『Armageddon』で本編フィナーレ。‟完璧な自分を手に入れる”という強烈なタイトルにふさわしく、荒々しいサウンドと迫力の群舞が重なり息を飲むほどの鮮烈なクライマックスを迎えた。アンコールは軽快なトロピカルサウンドの「BAHAMA」で始まり、メンバーはキュートな‟ブタ”の着ぐるみパジャマ姿でフロートに乗りMY達の目前へ。「東京ドームでブタの衣装を着たのは私たちしかいないと思います!」と衣装にご満悦な様子のカリナ。新たにセットリストに加わった「YOU」も披露し、ラストはファンへの感謝を込めたバラードでエモーショナルに幕を閉じる。曲が終わりかけると、ファンがスローガンを掲げ、「aespa IS THE BEST」の文字が客席いっぱいに浮かび上がるサプライズ。ウィンターは客席のMYにもらい泣きして目が潤むも、「よく見たら(泣いていたファンは)眩しかっただけみたいです〜」と恥ずかしがる可愛いハプニングもあった。約3時間に渡る東京ドーム公演を終えたニンニンは「この東京ドームで公演するのは久しぶりで、また東京ドームで公演ができてとても光栄です。こうしてこんなに大勢の皆さんが1つの空間に集まって私たちの音楽を聞いて、そしてダンスを見てくださるのは本当に感動です。私たちはこの機会を大切に思っています。そしてもしまた東京ドームで公演することができたら、さらに頑張って良い公演を準備したいと思います。そのときもまた来てくださいね!」とメッセージ。カリナは「去年に続いてこの東京ドームで公演ができてとても楽しかったし、まだ信じられません。リハーサル中はとても緊張していたのですが、公演が始まってみたら緊張よりも本当に楽しかったです。これも全て皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。前回の東京ドーム公演と比べて、今回のステージがどうだったのか気になっていますが、ベストを尽くして準備したので、MYの皆さんにとっても楽しい時間になってくださったら嬉しいです。これからも私たちはベストを尽くす姿をお見せしますので、いつも私達と一緒にいてくださったら嬉しいです。本当に大好きで、私の世界はMYです」と感謝を伝えた。ウィンターは「皆さん楽しかったですか?私もほんとに、ほんまに楽しかったです。皆さんこうして私たちのエネルギーをいっぱいにしてくださったので、今日は幸せな気持ちで公演ができました。ケガした人はいませんよね?最高!大好きだよ」と日本語も交えて挨拶。最後に、東京出身のジゼルは「去年もそうですが、今回もこうして私たちが東京ドームでaespaだけのコンサートができることはすごいことなので、皆さんのおかげです。本当に本当に本当に感謝してます。ありがとうございます!いつもMY-Jの皆さんが応援してるの知ってるから、待っててね。いっぱいいっぱい大好きです」と愛を伝えた。aespaは、仮想世界のもう一人の自分であるアバターae(アイ)と共に、“メタバース”の概念を導入した新時代のアイドルとして唯一無二の道を歩んできた。ツアータイトル「SYNK:PARALLEL LINE」にはまさに、現実世界(REAL WORLD)と仮想世界(FLAT)を行き来するaespaだけの世界観が投影されている。公演をつなぐVTRでは、‟自分以外の自分”の存在を疑い悩むメンバーや、多次元に存在する自分と出会って新領域へ進んで行くメンバーが描かれ、公演全編を通してマルチバースに広がるaespaの世界観を有機的に表現していく。公演にはFLATでaespaを助けるnaevis(ナヴィス)がホログラム的に表れ、まるでステージ上に存在するかのようにダンスステージを披露する演出もあった。難解でアヴァンギャルドなコンセプトを持ち、主体的なガールズ像や女性の連帯をテーマに歌うaespa。挑戦的な世界観を貫きながら、大衆的な人気と、コアなファンを獲得すること両方に成功している新時代のガールズグループモデルだ。ワールドツアーは今後もインドネシア、オーストラリア、マカオ、タイ…と続き、来年にはアメリカ、ヨーロッパツアーも控えている。さらに‟拡張していく”aespaに今後も目が離せない。(modelpress編集部)1. Drama2. Black Mamba3. Salty & Sweet4. Girls + SAVAGE5. Supernova6. Mine7. Sun and Moon8. Prologue9. Long Chat10. Dopamine (Giselle solo)11. Up (Karina solo)12. Bored! (Ningning solo)13. Spark (Winter solo)14. Hot Mess15. Licorice16. Hold On Tight17. ZOOM ZOOM18. Spicy19. YOLO20. Live My Life21. We Go22. naevis solo23. Trick or Trick24. Set The Tone25. Next Level26. Armageddonアンコール27. BAHAMA28. YOU29. Melody8月17日 @東京ドーム【Not Sponsored 記事】