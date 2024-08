iOS端末上でDOS向けアプリケーションを使用可能にするエミュレータアプリ「iDOS 3」が、iOSならびにiPadOS向けの有料アプリとしてApp Storeでの配信が開始されました。iDOS 3 on the App Storehttps://apps.apple.com/us/app/idos-3/id1580768213iDOS 3 is approved finally

https://litchie.com/2024/08/idos3-approvedApple approves iDOS 3 following emulator rule change - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/12/24218754/apple-idos-3-app-store-pc-emulator-rule-changeAppleは2024年4月にApp Storeの審査ガイドラインを更新し、従来禁止してきたエミュレーターアプリを許可し始めました。ただし、Appleが認めたのは「レトロゲーム機のエミュレーターアプリ」だけでした。Appleがレトロゲーム機のエミュレーターアプリをApp Storeでリリースすることを認める - GIGAZINEこれを受けて、複数のエミュレーターアプリがApp Storeでの配信を画策。iDOS 3の開発者であるChaoji LiもiDOS 3のリリースを目指してAppleに申請を行うも「App Storeのガイドライン4.7に違反している」として拒否されてしまいました。しかし、2024年8月にAppleは方針を転換し、ガイドライン4.7に「PCエミュレーター」という文言を追加してPCエミュレーターアプリの配信を認めました。これに伴い、iDOS 3がリリースされたというわけです。一方でLi氏は「AppleがPCエミュレーターアプリの配信を認めることは、長年待ち望まれていたことです。今回のiDOS 3の配信開始を祝いたいと思いつつも、将来についてはまだ少し慎重にならざるを得ません。今後のiDOS 3は大丈夫でしょうか」と述べています。海外メディアのThe Vergeは「Li氏はかつてApp Storeで配信していた「iDOS 2」が配信停止処分を受けたこともあり、iDOS 3の今後にも警戒感を示しているようです」と言及しました。iDOS 3はApp Storeで税込100円で入手可能です。