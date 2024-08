【ライブレポート】私立恵比寿中学『ファミえん』山中湖にて開催！ 花火やウォーターキャノン演出にファン熱狂

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■怒涛のウォーターキャノンに「めちゃめちゃファミえんぽいですね! ファミえん最高!」

私立恵比寿中学が、8月17、18日に毎年恒例となっている夏の野外ライブコンサート『夏のファミリー遠足略してファミえん in 山中湖2024』を2DAYSにて開催した。

2013年夏、“遠足”をテーマにした野外コンサートとしてスタートし、えびちゅうの夏の恒例行事としてすっかり定着した『ファミえん』。

結成15周年を迎えた私立恵比寿中学だが、『ファミえん』の開催も10回目の記念すべきライブとなった。

残念ながら桜木心菜は体調不良のため欠席となったが、DAY1は夕方から夜にかけて、DAY2は明るい昼間と、同じ会場ながら日によってムードの異なるシチュエーションが用意された。雄大な富士山をバックに花火や水を使ったウォーターキャノンの演出にファンは熱狂した。

会場に広がる期待感とともに、私立恵比寿中学の『ファミえん2024 DAY2』がスタートした。2024年は2日間で別々の衣装が用意されており、DAY1ではメンバーカラーの妖精のような衣装と、DAY2ではマリンセーラー衣装となっていたが、今回はDAY2の模様をレポートする。

【ライブレポート】

えびちゅうの登場SE「ebiture」から始まった「ファミえん2024」は、浮島型のセンターステージからメンバーが登場し、ウォーターキャノンが打ち上げられ盛大な幕開けでライブがスタート。

1曲目は「ラブリースマイリーベイビー」で早々に観客のハートを掴むと、可愛らしいメロディと共に「青春ゾンビィィズ」で一気にヒートアップさせた。

MCでは仲村が「2024年ファミえんDAY2が始まりました!」、中山は「360度どこ見てもえびちゅうファミリー(ファミリー=ファンの総称)素敵なこの場所で自己紹介したいと思います!」

自己紹介を終え続いて「YELL」を披露。えびちゅうらしい明るさを全面に出していくと「ほぼブラジル」「マブいラガタイフーン」「ちちんぷい」と立て続けにリズムカルなパフォーマンスで観客を魅了した。

「Family Complex」を元気に披露すると、「TWINKLE WINK」「きゅるん」と愛らしい曲で可愛さを見せつけた。「R-O-B-O-C-K」「全力ランナー」では、暑さの中全力のパフォーマンス。「誘惑したいや」でセクシーな一面をみせた。

ここで小林から突然の“借り物競走”開催の宣言があり「はみだせGirls」を歌いながら客席の間をメンバーがお題のグッズを探し回った。

そのままセンターステージに集まってきたメンバーは「オメカシフィーバー」を歌いあげた。

ライブも終盤に差し掛かると「HOT UP!!!」では怒涛のウォーターキャノンに会場はヒートアップ、「MISSION SURVIVOR」ではメンバーが放水銃を構え会場はずぶ濡れになった。

MCで安本は「めちゃめちゃファミえんぽいですね! ファミえん最高!」、風見「これだけ晴れてると気持ちいいですね」と今日いちばんの放水量に感想を語った。

続いて、夏らしい爽やかなナンバーの「青い青い星の名前」、昨日より配信がスタートしている今年の「ファミえん2024テーマソング」の新曲「いろはにODORYANSE」で会場一体となってタオルをまわし、「ナチュメロらんでぶー」と夏にぴったりの楽曲を披露した。

アンコールは登場SE「matsuriture」で登場すると「Knock You Out!」で一気に畳みかけるようなパフォーマンスが展開された。

観客の熱狂をそのままに「Go!Go!Here We Go! ロック・リー」「自由へ道連れ」と続くと、最後はしっとりと「感情電車」で幕を閉じた。

どの楽曲も一つひとつが丁寧に作り込まれ、えびちゅうの成長と進化が感じられる素晴らしいライブだった。

観客たちは、彼女たちのパフォーマンスに熱狂し、彼女たちのエネルギーを全身で受け止め、忘れられない夏の二日間となった。

また、このライブはフジテレビTWOにて再放送が決定している。放送を観て、この熱い夏を思い出そう。

【セットリスト】

DAY1 / DAY2

SE. ebiture

M1.ラブリースマイリーベイビー

M2.青春ゾンビィィズ

M3.YELL

M4.ほぼブラジル

M5.マブいラガタイフーン

M6.CHAN-CHARA-CHAN / ちちんぷい

M7.Family Complex

M8.TWINKLE WINK

M9.きゅるん

M10.R-O-B-O-C-K

M11.全力☆ランナー

M12.誘惑したいや

M13.はみだせGirls

M14.オメカシ・フィーバー

M15.HOT UP!!!

M16.MISSION SURVIVOR

M17.summer dejavu / 青い青い星の名前

M18.いろはにODORYANSE

M19.23回目のサマーナイト / ナチュメロらんでぶー

SE2.matsuriture

EN1.Knock You Out!

EN2.イート・ザ・大目玉 / Go!Go!Here We Go! ロック・リー

EN3.Bang Bang Beat / 自由へ道連れ

EN4.BLUE DIZZINESS / 感情電車

リリース情報

2024.08.17 ON SALE

DIGITAL EP『FAMIEN ’24 e.p.』

『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖2024 完全生中継』特設サイト

https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/924200118.html

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/