「進撃の巨人」アニメ完結編劇場公開決定！ 劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK 11月8日(金)上映！ 監督・林祐一郎「自分にとって悲願を達成できた思いです」

2024年11月8日(金)に劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACKが公開することが発表された。

「進撃の巨人」は、原作は「別冊少年マガジン」にて、2009年から2021年まで連載されていた諫山創によるダークファンタジー作品で、コミック累計発行部数が全世界で1.4億部を突破。TVアニメは2013年に放送開始となり、シリーズの最後を締めくくるTVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編(後編)が2023年11月に放送された。





劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACKは、2023年3月と11月に放送された「進撃の巨人」The Final Season完結編(前編)(後編)の本編カットブラッシュアップと、5.1chサラウンド音響にて、145分の長編映画に再構築した内容となり、「進撃の巨人」シリーズの最後の戦い、そしてエレンたちの物語の完結を描く。主題歌は、The Final Season完結編(後編)に引き続きLinked Horizon「二千年... 若しくは... 二万年後の君へ・・・」となる。監督・林祐一郎さんから「自分にとって悲願を達成できた思いです」と劇場公開に対する熱いコメントが到着。ぜひ、大迫力の映像と音楽を、劇場で体感してほしい。

また、劇場公開を記念して、9月14日(土)よりTVerでの配信が決定。Season 1からThe Final Season Part 2までを各話1週間無料にて配信される。劇場公開前の復習としてぜひチェックしてほしい。

【監督・林祐一郎コメント】

劇場版「進撃の巨人」完結編!LAST ATTACK!ようやく、この告知ができることを嬉しく思います。完結編なら配信でいつでも観れるよ!なんて言わないでください…。元々一本の映画として観てもらうことを想定してコンテを描いていましたし、こうして劇場という最高の環境で皆様に観ていただく機会を得たのは、自分にとって悲願を達成できた思いです。映像もいくらかアップデートするべく作業を進めております。ぜひ映画館で地鳴らしを「体感」してください!

【特報】

【作品情報】

■劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK

<公開日>

2024年11月8日(金)全国劇場公開!





<スタッフ>

原作:諫山 創(別冊少年マガジン/講談社)

監督:林祐一郎

シリーズ構成:瀬古浩司

キャラクターデザイン:岸 友洋

総作画監督:新沼大祐、秋田 学

演出チーフ:宍戸淳

エフェクト作画監督:酒井智史、古俣太一

色彩設計:大西 慈

美術監督:根本邦明

画面設計:淡輪雄介

3DCG監督:奥納 基、池田 昴

撮影監督:浅川茂輝

編集:吉武将人

音響監督:三間雅文

音楽:KOHTA YAMAMOTO / 澤野弘之

音響効果:山谷尚人(サウンドボックス)

音響制作:テクノサウンド

アニメーションプロデューサー:川越 恒

制作:MAPPA

配給:ポニーキャニオン





<キャスト>

エレン・イェーガー:梶 裕貴

ミカサ・アッカーマン:石川由依

アルミン・アルレルト:井上麻里奈

コニー・スプリンガー:下野 紘

ヒストリア・レイス:三上枝織

ジャン・キルシュタイン:谷山紀章

アニ・レオンハート:嶋村 侑

ライナー・ブラウン:細谷佳正

ハンジ・ゾエ:朴 璐美

リヴァイ・アッカーマン:神谷浩史

ジーク・イェーガー:子安武人

ファルコ・グライス:花江夏樹

ガビ・ブラウン:佐倉綾音

ピーク・フィンガー:沼倉愛美



<主題歌>

Linked Horizon

「二千年... 若しくは... 二万年後の君へ・・・」





■進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”配信情報

配信URL:https://ponycanyon.zaiko.io/e/aotfes

チケット販売期間:2024年8月2日(金)20時〜2024年8月24日(土)20時

アーカイブ視聴期間:2024年8月24日(土)23時59分まで

配信内容:「進撃の巨人10th ANNIVERSARY “ATTACK FES”」Day2「Attack 音 体感 Final」

出演者(※敬称略):

Cast:梶 裕貴、石川由依、井上麻里奈、下野紘、谷山紀章、三上枝織、小林ゆう、神谷浩史、小野大輔、朴 璐美、嶋村 侑、橋詰知久、花江夏樹、佐倉綾音、沼倉愛美

Artist:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

チケット:1,000円



■TVアニメ「進撃の巨人」シリーズ配信情報

TVアニメ「進撃の巨人」過去シリーズ各配信サイトにて配信中!

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season 完結編(各話版)/完結編(後編)

Lemino、dアニメストア、Netflix、TELASA、U-NEXT、Amazon Prime Video、DMM TV、ABEMAにて配信中!

また、劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACKを記念して、TVerでの順次無料配信が決定!



▼配信スケジュール

・「進撃の巨人」(全25話)2024/9/14(土)12:00〜

・「進撃の巨人」Season 2(全12話)2024/9/30(月)12:00〜

・「進撃の巨人」Season 3(全22話)2024/10/8(火)12:00〜

・「進撃の巨人」The Final Season Part 1&Part 2(全28話)2024/10/24(木)12:00〜



※4日ごとに5〜7話更新

※民放公式テレビ配信サービス「TVer(ティーバー)」https://tver.jp/



<More Information>

The LAST ATTACK 公式サイト:https://shingeki.tv/movie_final/

The Final Season公式サイト:https://shingeki.tv/final/

公式X(旧Twitter):@anime_shingeki

