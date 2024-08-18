中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶西駅を出発する試験列車。（重慶＝新華社記者/張子紣）

【新華社重慶8月18日】中国の重慶市−雲南省昆明市間で建設中の渝昆（ゆこん）高速鉄道は16日、重慶西−宜賓東（四川省）区間で運行テストが始まり、重慶西駅から試験列車が出発した。各システムの通常・非常時の輸送適応性、運営要求に対する運行方式の準拠性を検証し、科学的、合理的な輸送計画の技術的根拠とする。

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶西駅を出発する試験列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

渝昆高速鉄道は、縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道網「八縦八横」の主要路線の一つ、京昆（北京−昆明）ルートの重要な構成部分。開通後は「国家総合立体交通網」が一層整備され、沿線の経済・社会の質の高い発展を促進する。

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶西駅で試験列車の出発前点検をする職員。（重慶＝新華社記者/張子紣）

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶市九竜坡区内を走行する試験列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶西駅で試験列車の出発前点検をする職員。（重慶＝新華社記者/張子紣）

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶市九竜坡区の中梁山麓を走行する試験列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶西駅を出発する試験列車。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の渝昆高速鉄道、重慶−宜賓区間で運行テスト開始

16日、重慶西駅で出発を待つ試験列車。（重慶＝新華社記者/張子紣）