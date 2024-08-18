18日、盛岡競馬場で行われた第14回OROターフスプリント(3歳上・重賞・ダ1000m・1着賞金500万円)は、わずかにハナに立つ形から押し切った神尾香澄騎手騎乗の3番人気マッドシェリー(牝6、川崎・山田質厩舎)が、差のない2番手から最後まで争った1番人気グットフォーチュン(牝5、岩手・櫻田康二厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは58秒7(良)。

さらに1/2馬身差の3着に2番人気イッツクール(牡8、北海道・田中淳司厩舎)が入った。

勝ったマッドシェリーは、父ダノンレジェンド、母ジュトゥヴ、その父エンパイアメーカーという血統。昨年に続くOROターフスプリントの連覇を達成した。なお、本レースは芝コースのコンディション不良によりダートで行われた(昨年もダートで開催)。

【勝ち馬プロフィール】

◆マッドシェリー(牝6)

騎手:神尾香澄

厩舎:川崎・山田質

父:ダノンレジェンド

母:ジュトゥヴ

母の父:エンパイアメーカー

馬主:大越 徹朗

生産者:谷口牧場

【全着順】

1着 マッドシェリー 3人気

2着 グットフォーチュン 1人気

3着 イッツクール 2人気

4着 トーセンキャロル 8人気

5着 ジュランビル 7人気

6着 ラビュリントス 4人気

7着 エイシントゥラン 6人気

8着 ケープライト 12人気

9着 カタナ 13人気

10着 スターオブケリー 11人気

11着 グリニッジシチー 10人気

12着 ダイセンメイト 5人気

13着 ケイアイサクソニー 14人気

14着 ライオンボス 9人気