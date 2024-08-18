レースが行われた盛岡競馬場(撮影:高橋正和)

写真拡大

　18日、盛岡競馬場で行われた第14回OROターフスプリント(3歳上・重賞・ダ1000m・1着賞金500万円)は、わずかにハナに立つ形から押し切った神尾香澄騎手騎乗の3番人気マッドシェリー(牝6、川崎・山田質厩舎)が、差のない2番手から最後まで争った1番人気グットフォーチュン(牝5、岩手・櫻田康二厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは58秒7(良)。

　さらに1/2馬身差の3着に2番人気イッツクール(牡8、北海道・田中淳司厩舎)が入った。

　勝ったマッドシェリーは、父ダノンレジェンド、母ジュトゥヴ、その父エンパイアメーカーという血統。昨年に続くOROターフスプリントの連覇を達成した。なお、本レースは芝コースのコンディション不良によりダートで行われた(昨年もダートで開催)。

【勝ち馬プロフィール】
◆マッドシェリー(牝6)
騎手:神尾香澄
厩舎:川崎・山田質
父:ダノンレジェンド
母:ジュトゥヴ
母の父:エンパイアメーカー
馬主:大越 徹朗
生産者:谷口牧場

【全着順】
1着　マッドシェリー　3人気
2着　グットフォーチュン　1人気
3着　イッツクール　2人気
4着　トーセンキャロル　8人気
5着　ジュランビル　7人気
6着　ラビュリントス　4人気
7着　エイシントゥラン　6人気
8着　ケープライト　12人気
9着　カタナ　13人気
10着　スターオブケリー　11人気
11着　グリニッジシチー　10人気
12着　ダイセンメイト　5人気
13着　ケイアイサクソニー　14人気
14着　ライオンボス　9人気