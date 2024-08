観光スポットを巡るときに着るアクティブな服、ショッピングを楽しむときのカジュアルな服、お目当てのレストランにディナーをするときのおしゃれな服……。旅行に行くときは、さまざまな場面に合わせたコーディネートが必要になるもの。どうしても荷物が多くなりがちですが、そんな問題を解決する方法があるようです。

↑旅行の服装選びに迷ったら…

それが、機内持ち込み用のバッグに入る分だけで2か月は着まわせるという「5-4-3-2-1の法則」。

この法則を紹介したのは、インスタグラムに100万人のフォロワーを持ち、DIYや日々の暮らしのアイデアを紹介するジェネヴァ・ヴァンデルゼイルさんです。数年前に紹介したアイデアのようですが、最近自分のTikTokで再び取り上げたところ、大きな反響を呼んでいる模様。

この法則では「トップス5枚、ボトムス4枚、靴3足、ドレス2着、アクセサリー1セット」を用意します。あるファッション誌が計算したところ、60通りのコーディネートが可能だとか。これだけのアイテムなら、機内に持ち込める小型のスーツケースに入る量。荷物を最小限にしながら、旅先のさまざまなシーンでおしゃれを楽しめるというのです。

もしビーチリゾートに行くなら水着を追加する必要があるし、寒い場所を訪れるのならドレス2着の代わりにジャケット2着にするといった調整は必要とのこと。

この法則は女性を対象にしたものかもしれませんが、ぜひ次回の旅行で活用してみてはいかがでしょうか?

@genevavanderzeil Packing using my 5,4,3,2,1 packing guide! #54321packingguide ♬ original sound - Geneva Vanderzeil

【主な参考記事】

New York Post. The 5-4-3-2-1 packing method is the hack you need if you only want to take a carry-on. August 9 2024