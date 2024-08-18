¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤«¤éËõ»¦¤µ¤ì¤¿¡×ÉÍ¸ýµþ»Ò¤ÎÉÔ²Ä²òÈ½Äê¤Ë¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¤¬·ãÅÜ¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¡Ö¤¢¤ÎÂçÌäÂêÈ¯¸À¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶¥µ»¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¶â£¸¡¢¶ä£±¡¢Æ¼£²¡£¤È¤ê¤ï¤±½÷»Ò¤ÏÁ´³¬µé¤Ç¤Î¥á¥À¥ëÃ¥¼è¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥¢¥Æ¥Í¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤ò´¿´î¤ËÊ¨¤«¤»¤¿½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°72¥¥íµé¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¤Ï¡¢Éã¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý¤È¤Î¿Æ»ÒÂë¤ÇÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤à¤í¤ó¤³¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£³ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£2007Ç¯£¹·î¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢¡£µþ»Ò¤Ï£²²óÀï¤Ç¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥«¡¦¥º¥é¥Æ¥ÐÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè£²¥Ô¥ê¥ª¥É»Ä¤ê30ÉÃ¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¤È¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µþ»Ò¤ÏÌµÆÀÅÀ¤À¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬ÌÔ¹³µÄ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤âµÑ²¼¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¹Ô¡£¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Çµþ»Ò¤ÎÇÔÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é·ãÅÜ¤·¤Æ¤âµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÇÔ¼ÔÉü³è£²²óÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤Ï»´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿µþ»Ò¤ÎØÞØ¬¤Ö¤ê¤ÏÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¤³¤¦ËÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÍ¸ýµþ»Ò¤È»ä¤ÏÀ¤³¦¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤«¤éËõ»¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡¡µþ»Ò¡¢¤ªÁ°¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¿ÍÀ¸13Ç¯´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤¾¡ª¡×
¡¡µþ»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼åµ¤È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹ËèÆü¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÉã¤ÏÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¼¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÆ®ÁèËÜÇ½¤òÁÉ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Íâ2008Ç¯£³·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ£´Ç¯¸å¤Î2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÀ³¤àËâÊª¡×¤Ë¥Ë¥é¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢½éÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌ´¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤ë¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»³ÀîÆØ»Ê¡Ë