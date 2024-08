OH MY GIRL スンヒ、キュートな表情のセルフショットを公開…落ち着いた秋のファッションに注目

OH MY GIRLのスンヒが、日常を共有した。16日、スンヒは自身のInstagramを通じて、「私はステージでお姉さんと歌う時に表情を隠せない」というコメントと共に、自身が出演した番組のキャプチャーとセルフショットを公開した。彼女はシースルーニットにブラックのパンツを合わせ、ラブリーな魅力をアピールしている。ブラウンカラーのミディアムヘアで落ち着いた秋の雰囲気を演出した。さらに彼女が歌うからは、幸せそうな雰囲気が溢れており、目を引いた。スンヒが所属しているOH MY GIRLは、26日午後6時に発売される10thミニアルバム「Dreamy Resonance」を通じて約1年1ヶ月ぶりにカムバックする。またスンヒは韓国で下半期に放送される予定のtvNの新ドラマ「チョンニョニ」に出演が決定している。