(G)I-DLE、番組に出演せずに「人気歌謡」で2週連続1位を獲得！fromis_9＆KARDがカムバック

(G)I-DLEが「人気歌謡」で2週連続1位を獲得した。18日午後に放送されたSBS「人気歌謡」ではStray Kids、(G)I-DLE、NewJeansが1位候補に上がった中、(G)I-DLEが1位のトロフィーの主人公になった。また、この日の「人気歌謡」には様々な歌手のカムバックステージが続いた。fromis_9は新曲「Supersonic」のステージを披露し、蒸し暑さを吹き飛ばす清涼感と爽やかな魅力を誇った。

「Supersonic」は蒸し暑さに疲れたあなたがいつでも歌えば超音速に駆けつけて涼しさを与えるという意味を込めた曲で、マイアミベースを基盤にした速いテンポのビートの上に感覚的なメロディーが調和を成して人気を集めている。約1年ぶりにカムバックしたKARDは、新曲「Tell My Momma」のステージを通じて、これまで見せてきたカリスマ溢れる魅力とはまた柔らかいパフォーマンスを披露し、グローバルファンの心を虜にした。KARDの新曲「Tell My Momma」は独特なコード進行が魅力的な曲で、繰り返されるサビの歌詞が強い中毒性を与え、自分の母親に愛する人を紹介する歌詞がポイントだ。新曲「Wait」でカムバックした元SISTARのヒョリンは、元祖サマークイーンらしく情熱的なトゥワークパフォーマンスで目を引いた。ヒョリンが作曲作詞に参加した「Wait」は、自身の音楽に限界を決めずに、自由な試みが目立つ曲だ。これ以上自分を待たずに、やりたいことを探すという力強いメッセージを盛り込んだ。一方、この日の放送にはDIGNITY、LIGHTSUM、LUN8、BOY STORY、BLACKSWAN、ソル・ハユン、MCND、UNIS、KARD、Catch The Young、Tony Yu、fromis_9、ハン・ヨルム、ホ・チャンミ、ヒョリンなどが出演し多彩な舞台を飾った。