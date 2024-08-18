ライブ配信：2024年9月22日(日)19:00〜終了まで見逃し配信：配信準備完了次第〜10月6日(日)23:59まで収録日：7月23日(火)、7月31日(水)＠サンシャイン水族館配信詳細：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006051

■夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』



開催期間：6月21日(金)〜8月25日(日)開催時間：18:00〜21:00(最終入場は終了1時間前まで)※会期中18:00までは通常展示開催場所：サンシャイン水族館※東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上入場：サンシャイン水族館入場料のみ※一部有料コンテンツありhttps://sunshinecity.jp/file/aquarium/summer_night_kurakimai/