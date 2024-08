倉木麻衣が7月23日および31日、東京・池袋 サンシャイン水族館で<Mai Kuraki Premium Request Live 2024 in Sunshine Relaxing Night Aquarium supported by U-NEXT>を開催した。同<水族館ライブ>の模様が9月22日にU-NEXTで配信される。<Mai Kuraki Premium Request Live 2024 in Sunshine Relaxing Night Aquarium supported by U-NEXT>は倉木麻衣のアニバーサリーイヤーを彩る“U-NEXT×倉木麻衣コラボ”のひとつ。抽選で各日60名限定で開催された貴重なライブだ。同ライブではアニメ『名探偵コナン』のテーマソングを含む、ファンからのリクエスト楽曲を水族館ライブならではのアレンジで披露し、倉木麻衣の癒しの歌声とパフォーマンスでファンを魅了した。

■スペシャルEP『forever for YOU』



2024年7月3日(水)発売▼収録曲1. Secret, voice of my heart※アニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌)2. Unraveling Love 〜少しの勇気〜※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6:00放送『名探偵コナン』オープニングテーマ3. Y☺︎u & I※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6:00放送『名探偵コナン』エンディングテーマ4. FOREVER HOME※新昭和『ウィザースガーデン』CMソング5. Thank you for every breath※『脱炭素エキデン365』プロジェクト テーマソング6. Forever for you※『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』テーマソング▼販売形態:計6種【名探偵コナン盤 A(完全限定生産)】VNCM-9066 4,620円(税込)・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットA・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドA【名探偵コナン盤 B(完全限定生産)】VNCM-9067 4,620円(税込)・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットB・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドB【初回限定盤 A】VNCM-9068 3,850円(税込)▼DVD付き「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」リリックビデオ「Secret, voice of my heart」リリックビデオ【初回限定盤 B】VNCM-9069 3,850円(税込)▼DVD付きLIVE MOVIE from <billboard classics MAI KURAKI premium symphonic concert 2023>※フルオーケストラと共演した昨年のシンフォニックツアー東京公演のライブ映像から5曲収録「Secret, voice of my heart」「Stay by my side」「白い雪」「Love, Day After Tomorrow」「ひとりじゃない」【通常盤(CDのみ)】VNCM-9070 2,750円(税込)【FC&Musing盤】VNCF-9017 3,850円(税込)・アナログレコード LP盤サイズパッケージ・Mai Kurakiオリジナル待受画像URL・QRコード▼CD付きLIVE SOUND from <FC限定スペシャルイベント「Mai Kuraki Fanclub Event 2023 "WE L♡VE Y☺︎U & MAI"」>※2023年8月に開催したFC限定イベントの貴重なライブ音源より、ファンリクエスト1位となった倉木麻衣作詞作曲「ふわふわ」を含む全5曲を収録