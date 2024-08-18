¥Ë¥ó¥²¥ó¤¬·è¤á¤¿»þ´Ö¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥ó¡ª¡¡ÆÀ°ÕËþÌÌ¤ÎàÌÜ³Ð¤Þ¤·»Ò¸¤á¤¬Áá¤¹¤®¤ë¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤
¡ÖÄ«¤À¤è¡¢µ¯¤¤Æ¡ª¡×
¸¤¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÌÄ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ú¤í¤Ú¤í¤È´é¤ò¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Á°Â¤Ç¥Á¥ç¥¤¥Á¥ç¥¤¤ä¤é¤ì¤¿¤ê......¡£
¤½¤ó¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2024Ç¯8·î7Æü¡¢´ØÀ¾ºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¤ÏÈÖ¸¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ä¥·¥ó¡Ê¡÷Y_ashi_n¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¥ä¥·¥ó¤µ¤ó¤¬¥¹¥ä¥¹¥ä¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ú¤Á¤Ú¤Á¤È´é¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¦¥¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¹¥Ñ¥Ë¥¨¥ë¤Î»Ò¸¤¡£3¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤µ¡ª¤¢¤µ¡ª¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥ë¤À¡£
¡Ö¥¦¥¦¡¼¥ó...¡¡µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î...¡×
¤Þ¤À¿²¤Ü¤±´ã¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤«¤È»×¤¤¤¤ä......¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Þ¤À¸áÁ°3»þ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÁá¤¹¤®¤ë......¡£
¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ïº¤ÏÇ¤â¤Î¤À¤¬¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¤¬¾¡¼ê¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿»þ´Ö¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Ä«¤È»×¤Ã¤¿»þ¤¬¡¢Ä«¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£
Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê»Ò¸¤¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ÎÂ¾¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¯»Ò¸¤¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤...¡×
¡ÖÁáµ¯¤°Î¤¤¡ª °Î¤¤¤±¤É¤âŽ¥Ž¥Ž¥( ¾Ð )¡×
¡Ö¤¢¤µ...¡©¤·¤ó¤ä...¡©¤¦¡¼¤ó...¥®¥ê¡¢Ä«¡ª¡Ê»×¹ÍÄä»ß¡Ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¿²¤«¤»¤Æ...¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ÎÆÀ°Õ¤²¤ÊÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Ï³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë