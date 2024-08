パリ五輪レスリング女子フリースタイル50禅蕕覇璽瓮瀬襪魍容世靴真粼優衣が、自身のインスタグラムを更新。公開した家族写真が話題となっている。

投稿には、姉妹での2ショットと両親を含めた家族4人での写真が複数枚載せられており、仲睦まじい様子が伺える。須崎は「My family always gives me a lot of energy and power I will do my best until the day I can share the Olympic gold medal with my family(家族はいつも大きな元気とパワーを与えてくれる。オリンピックの金メダルを家族とわかちあえる日まで頑張ります)」と、家族への想いと次回オリンピックへの決意を綴っている。

この投稿にファンからは「今度こそ金メダルをとりましょう 応援しています」「すばらしい、仲良し家族!」「素敵な家族写真」「お母様もお姉さんもきれいな方でビックリ‼️」などのコメントが届いている。