GK、新曲「IDC」MVを公開…KISS OF LIFE ハヌルがフィーチャリングとして参加

GKの別れの感性でリスナーを魅了した。彼は本日(18日)正午、各音楽配信サイトを通じてニューシングル「I DO CARE」を発売した。「I DO CARE」はGKが昨年11月に発売したフリーデビューEP「G.Round」以降、正式デビューアルバムに先駆けて披露するプロジェクトアルバムで、約9ヶ月ぶりに発売する新曲だ。彼はバンドサウンドで構成された一緒に歌いやすい曲を通じて、GKならではの多彩な音楽を披露している。

タイトル曲「IDC (feat.HANEUL of KISS OF LIFE)」は、愛していた恋人と別れた後、これ以上気にしないという心にもないメッセージを伝える人のための曲だ。夏にぴったりのイージーリスニング曲で、KISS OF LIFEのメンバーのハヌルがフィーチャリングとして参加し、格別なケミストリーを見せている。ここに別れた恋人を懐かしがってバカのように行動する分別のない姿を歌詞に盛り込んだ「Go Stupid」も収録され、完成度の高いアルバムが完成した。これまでチュ・ソジュン、lobonabeat!、viceversa、Daniel Jikal、D.Ark、KIDO、EK、Dbo、San Eなど多彩なミュージシャンとのコラボで幅広いスペクトラムを証明してきたGKが、今回はハヌルと抜群のシナジーを披露し、リスナーを満足させた。GKはP NATION専属アーティスト兼元A&Rで、PSYの9thフルアルバム「サダ9」、Jessiの「ZOOM」などに参加した。他にもJJミュージックグループを設立し、多数の公演を企画、社団法人リンデンバウムの音楽監督を務めるなど、オールラウンダーミュージシャンとして着実に活動を続けている。