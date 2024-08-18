¥¦¡¼¥Þ¥óÂ¼ËÜ¡È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎËÜ²»¡Ö¾Ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È´¤±¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡×¤ÎÂ¼ËÜÂçÊå¡Ê43¡Ë¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Înote¤ò¹¹¿·¤·¡È¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤òÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦½ñ¤Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î±Ç²è¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¾Ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È´¤±¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤ª¤ì¤ò¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¶á¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤éÈÖÁÈ¤«¤é¤¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÅö»þ¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»Å»ö¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤Î¸À¤¤Ìõ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¡×¤È¡È¸í²ò¡É¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤òÈ´¤±¤ëÁ°¤«¤é365Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤¤¡¢³¹¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤½¤Î³¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ý¤Ø¤Î¼«¿®¤À¡×¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ²¶¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤Î¾å¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£