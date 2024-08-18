18日、新潟競馬場で行われたNST賞(3歳上・オープン・ダ1200m)は、中団追走から直線で各馬を差し切った菅原明良騎手騎乗の3番人気メタマックス(牡4、栗東・森秀行厩舎)が、最内をついて脚を伸ばした2番人気アルファマム(牝5、栗東・佐々木晶三厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒4(良)。

さらに1/2馬身差の3着に5番人気メズメライザー(セ5、栗東・千田輝彦厩舎)が入った。なお、1番人気マニバドラ(牡4、栗東・森秀行厩舎)は5着に終わった。

勝ったメタマックスは、父Into Mischief、母Zapara、その父Not For Loveという血統。オープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆メタマックス(牡4)

騎手:菅原明良

厩舎:栗東・森秀行

父:Into Mischief

母:Zapara

母の父:Not For Love

馬主:藤田晋

生産者:Brookstone Farm & Lee Mauberret

【全着順】

1着 メタマックス 3人気

2着 アルファマム 2人気

3着 メズメライザー 5人気

4着 コパノニコルソン 7人気

5着 マニバドラ 1人気

6着 ダノンミカエル 9人気

7着 コパノパサディナ 6人気

8着 デュアリスト 10人気

9着 サクセスローレル 14人気

10着 ピンシャン 13人気

11着 シゲルホサヤク 12人気

12着 ロードエクレール 4人気

13着 ナックドロップス 11人気

14着 ヴァガボンド 8人気