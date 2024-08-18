【CBC賞】福永厩舎重賞初制覇！ドロップオブライトが抜け出す

8月18日、中京競馬場で行われた11R・CBC賞（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1200m）は、幸英明騎乗の6番人気、ドロップオブライト（牝5・栗東・福永祐一）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のスズハローム（牡4・栗東・牧田和弥）、3着に2番人気のグランテスト（牝4・栗東・今野貞一）が入った。勝ちタイムは1:07.5（良）。

1番人気で国分優作騎乗、キタノエクスプレス（牡6・栗東・坂口智康）は、7着敗退。

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トーセンラー産駒

幸英明騎乗の6番人気、ドロップオブライトが抜け出し嬉しい重賞初制覇を飾った。また、福永祐一厩舎も重賞初制覇。レースでは最内枠から先行4、5番手付近をロスなく進み、直線でもスムーズにスペースが開いて抜け出しを図ると、しぶとく最後まで粘り込み、2着馬の猛追をクビ差凌いだ。

ドロップオブライト 20戦5勝

（牝5・栗東・福永祐一）

父：トーセンラー

母：プレシャスドロップ

母父：フレンチデピュティ

馬主：岡田牧雄

生産者：岡田スタツド

【全着順】

1着 ドロップオブライト 幸英明

2着 スズハローム 鮫島克駿

3着 グランテスト 坂井瑠星

4着 メイショウソラフネ 酒井学

5着 ジャスティンスカイ 北村友一

6着 カンチェンジュンガ 斎藤新

7着 キタノエクスプレス 国分優作

8着 スコールユニバンス 藤懸貴志

9着 ブーケファロス 和田竜二

10着 グレイトゲイナー 吉村誠之助

11着 バースクライ 横山和生

12着 ヤクシマ 西塚洸二

13着 レッドヒルシューズ 団野大成

14着 カリボール 杉原誠人

15着 ショウナンハクラク 小沢大仁

16着 サウンドビバーチェ 永島まなみ

17着 アグリ 西村淳也

18着 アネゴハダ 角田大和