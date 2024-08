NMIXX、タイトル曲「See that？」MV予告映像を公開…多彩な魅力をアピール

NMIXXのタイトル曲「See that?」の一部がベールを脱いだ。所属事務所のJYPエンターテインメントは17日午前0時、公式SNSチャンネルに新曲「See that?」ミュージックビデオの予告映像を公開し、8月18日にはパフォーマンスの一部が盛り込まれたMVの予告映像第2弾を追加で公開した。公開された映像でNMIXXはかっこいい雰囲気で唯一無二のカムバックビジュアルを披露した。ネイルまでブラックにしたオールブラックスタイリングにスモーキーメイク、華やかなヘアカラーが印象的だ。6人のメンバーはコンクリートをドリルで壊したり、青空を自由に飛び、重力に反してビルの壁を走るなど、尋常ではない姿で好奇心を刺激した。

真っ白な未知の空間で繰り広げるパフォーマンスも強烈だった。グルービーなリズムに合わせて両手を伸ばしたり、親指を下に向かわせたポイント振付がミュージックビデオの本編はもちろん、新曲のステージに対する期待を高めた。「See that?」はオールドスクールヒップホップジャンルをミニマルなビートで表現してシックな魅力を増幅させた曲で、NMIXXだけのユニークな音楽カラーが楽しめる。アルターナティブK-POPグループBalming TigerのMudd the student、Omega Sapienが作詞に参加した。メンバーのソリュンは先立って公開したトラックのリスニングセッション映像を通じて「私たちがトライしてこなかった新しい魅力がある曲だ。みんなで一緒に歌うパートと和音が雄壮に調和する部分が胸がいっぱいになるので、一番NMIXXらしい曲だと思う」と紹介した。ニューアルバムにはタイトル曲「See that?」をはじめ「SICKUHH (Feat. Kid Milli)」「Red light sign, but we go」「BEAT BEAT」「Moving On」「Love Is Lonely」の計6曲が収録される。ライオン・チョン、イ・ウミン"collapsedone"、イ・スラン、 THE HUB、Dem Jointzなど世界的に有名な作家陣にラッパーのKid Milliまで参加した。NMIXXはカムバック当日の午後4時30分にカウントダウンライブを行い、24日からソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区のThe Hyundai Seoulでニューアルバムの発売を記念するポップアップストアをオープンする。10月4〜6日にはソウル中区奨忠(チャンチュン)体育館で2ndファンコンサート「NMIXX 2ND FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB」を開催する。