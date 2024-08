SHINee テミン、タイトル曲「Sexy In The Air」MV予告映像を第2弾を公開

SHINeeのテミンが“パフォーマンス王”らしい姿を披露した。Big Planet Madeエンターテインメントは本日(18日)午前0時、公式アカウントを通じてテミンの5thミニアルバムのダブルタイトル曲の一つである「Sexy In The Air」のミュージックビデオ予告映像を公開した。先立って公開された予告映像とは違って、今回の映像でテミンはメタリックなエレクギターサウンドと強烈なヒップホップリズムの「Sexy In The Air」音楽に合わせて強烈かつセクシーなパフォーマンスを披露し、視線をとらえた。

「Sexy In The Air」はトラップ、ブムバップ、ドリルなど様々なジャンルを行き来しながら重いシンスベースサウンドを刻んだ印象的な曲だ。鋭いエレクトロニックギターサウンドは確固たる自我アイデンティティとプライドを強調し、変化と自我表出に対する熱望が盛り込まれている。5thミニアルバム「ETERNAL」には、ダブルタイトル曲の「Sexy In The Air」と「Horizon」をはじめ、「G.O.A.T」「The Unknown Sea」「Crush」「Deja Vu」「Say Less」など計7曲が収録されており、テミンが企画からミュージックビデオまで全ての過程に参加した初めてのプロデューシングアルバムという特別な意味を持っている。彼はアルバムの発売に先立って、8月16日にファンと共に5thミニアルバム「ETERNAL」の発売を記念するリスニングセッションを行い、カムバックへの期待を高めた。5thミニアルバム「ETERNAL」は8月19日午後6時に発売される。テミンは8月31日と9月1日に仁川(インチョン)永宗島(ヨンジョンド)インスパイアーアリーナで開催するソロワールドツアー「2024 TAEMIN WORLD TOUR Ephemeral Gaze」韓国公演を皮切りに、世界中のファンに会う。