ミー・ファースト・アンド・ザ・ギミー・ギミーズ(Me First and the Gimme Gimmes)の来日ツアー『Me First and the Gimme Gimmes Blow it in Japan』が、11月18日(月)の大阪・梅田クラブクアトロを皮切りに開催されることが決定した。

ミー・ファースト・アンド・ザ・ギミー・ギミーズは、ファット・マイク(NOFX)が1996年に結成したパンクカバーバンド。NOFXをはじめとした人気バンドのメンバーたちで構成された“スーパーバンド”だ。今年2024年6月には、10年ぶりとなるライブアルバム『Blow It At Madison's Quinceanera!』をリリースしている。

ミー・ファースト・アンド・ザ・ギミー・ギミーズ

2018年以来の日本ツアーとなる今回の『Me First and the Gimme Gimmes Blow it in Japan』では、スパイク・スローソン(Vo)、C・J・ラモーン(Ba)、ジョン・レイス(Gt,ロケット・フロム・ザ・クリプト/ドライヴ・ライク・ジーヒューほか)、ジェイク・カイリー(Gt,ストラングアウト)、デイビット・ヒダルゴ・ジュニア(Dr,ソーシャル・ディストーション)がメンバーとして来日。11月18日(月)大阪・梅田クラブクアトロ、11月20日(水)愛知・名古屋クラブクアトロ、11月21日(木)東京・Spotify O-EASTの東名阪3公演を予定している。

チケットは、イープラスにて8月25日(日)23時59分まで先着先行受付中。