ÆüËÜ¿Í¤È²¤½£¤Î¸ÞÎØ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë³¤³°´¶Æ°¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡¦AMI¤Ø¡ÖÈþ¤·¤µ¤ä¿Í´Ö°¦¤ò¡Ä¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½÷»Ò¤Î½éÂå¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÅòÀõ°¡¼Â¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¡§AMI¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤ÉôÊ¬¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È´¿´î¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢Áê¼êÁª¼ê¤È¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿·è¾¡¡£°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¶¥µ»¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ä¿Í´Ö°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢AMI¤Î¤â¤È¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£´¿´î¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£½éÂå½÷²¦¤Ï´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÎNICKA¡Ê¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡Ë¤È¤âÊúÍÊ¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î²èÁü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤ÉôÊ¬¡×¤Èµ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤È¤¤¤¦·Ý½Ñ¤Ë¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¶¥µ»¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ä¿Í´Ö°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤äB¥Ü¡¼¥¤¤¿¤Á¤ò¸ÞÎØ¤Ç¸«¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÎò»ËÅª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë