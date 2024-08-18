¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥àAMI¤ÎÅòÀõ°¡¼Â¡Ú¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ñ¥ê¸ÞÎØ

¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó½÷»Ò¤Î½éÂå¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦ÅòÀõ°¡¼Â¡Ê¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥à¡§AMI¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤ÉôÊ¬¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È´¿´î¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢Áê¼êÁª¼ê¤È¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿·è¾¡¡£°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡Ö¶¥µ»¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ä¿Í´Ö°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡·ë²Ì¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢AMI¤Î¤â¤È¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£´¿´î¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£½éÂå½÷²¦¤Ï´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÎNICKA¡Ê¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡Ë¤È¤âÊúÍÊ¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡°ìÏ¢¤Î²èÁü¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¤ÎÈþ¤·¤¤ÉôÊ¬¡×¤Èµ­¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥­¥ó¤È¤¤¤¦·Ý½Ñ¤Ë¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¶¥µ»¤¬»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤ä¿Í´Ö°¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤äB¥Ü¡¼¥¤¤¿¤Á¤ò¸ÞÎØ¤Ç¸«¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÎò»ËÅª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÈ¿¶Á¤ÏÂç¤­¤¤¤è¤¦¤À¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë