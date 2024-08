リヴァプールに所属するイングランド代表DFは今夏クラブを去る可能性がある。



『The Times』のポール・ジョイス氏によると、リヴァプール所属のイングランド代表DFジョー・ゴメスは今夏での移籍を検討しているという。同選手は現在新たなクラブを模索しており、17日に行われたイプスウィッチ・タウンとの開幕戦でもベンチから外れていた。



チャールトンU-18出身のジョー・ゴメスは2014年に同クラブでプロデビューを飾ると、翌年の夏にリヴァプールへ完全移籍。加入後は徐々に出番が増加し、ここまでは公式戦通算224試合に出場。プレミアリーグやチャンピオンズリーグなどクラブの数多くのタイトル獲得に貢献してきた。直近の23-24シーズンは両サイドバックだけでなく、中盤でのプレイも任され、公式戦は51試合に出場し3アシスト記録。怪我人だらけのリヴァプールの守備陣を支えていた。





Up next in our #EURO2024 Diary Room is... Joe Gomez! pic.twitter.com/UU6vpU1yE1