ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋、アフタヌーンティーセット「Intercontinental Airline 〜ハワイ路線〜」を販売
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋は、アフタヌーンティーセット「Intercontinental Airline 〜ハワイ路線〜」を7月2日から8月31日まで提供する。
ハワイをイメージした1日10食限定のアフタヌーンティー。メニューは、プチシュー マンゴートロピカル、ブラッドオレンジとパイナップルのジュレ、南国ココナッツムース、パインタルト、ウミガメサブレ、ミニロコモコ＆フライドフードアソート アンチョビソースなど。ドリンクは、乾杯用スパークリングワイン（1名につき1杯）と、ティーのフリーフローを用意する。
場所は、30階スカイレストラン「スターゲイト」内「Wing Lounge」。提供時間は月曜を除く正午から午後3時半までの2時間制。料金は5,800円、サービス料・税込。
また、開業25周年を記念し、世界を旅するアフタヌーンティースタンプラリーを開催している。スタンプを3つ集めると、次回利用時に乾杯用スパークリングワインをシャンパン「モエ・エ・シャンドン」に変更する。スタンプ6つで世界一周制覇となり、2階カジュアルダイニング「ガーデンコート」のランチ券をプレゼントする。