±óÆ£¹Ò¤¬½ÐÈÖ¤Ê¤·¤ÇÊü½ÐÏÀ²ÃÂ®¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï·×²è¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ËëÀï¤Î¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥ÁÀï¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Êü½ÐÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Î¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥ÁÀï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤·¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥»¥¯¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¿·´ÆÆÄ¤¬±óÆ£¤òà¹½ÁÛ³°á¤È¤·¤Æ¤ë¼Â¾ð¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï±óÆ£¤¬ÅöÌÌ¤Î·×²è¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÎ±¤·¤ÆÀï¤¦¤«¡¢°ÜÀÒ¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸·¤·¤¤¸½¾õ¤ò¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡½Å¤Í¤Æ¡Ö±óÆ£¹Ò¤Ï¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè½µ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â£Í£Æ¤Î£¶ÈÖÌÜ¡¢£·ÈÖÌÜ¤ÎÁªÂò»è¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÃæ¤Ç½øÎó¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢°ÜÀÒ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼ç¾¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£