BABYMONSTERファンミーティングツアー・ジャカルタ公演のビハインド映像公開

■現地語の勉強や完璧なライブパフォーマンスに、BABYMONSTERグローバルファンが熱狂

BABYMONSTERがデビュー初のファンミーティングツアーの2番目の都市・ジャカルタ公演のビハインドを公開した。

YGエンターテインメントは16日、公式ブログに「BABYMONSTER-SEE YOU THE RE BEHIND in JAKARTA」を掲載した。

BABYMONSTERは、移動車両と飛行機で現地のファンにビデオレターを送り、初めての出会いに対する期待を示した。 その後、到着した宿舎では、多様な現地料理を味わう少女らしい姿で、見る人たちを微笑ませた。

リハーサルでは些細なことひとつも几帳面にチェックするプロフェッショナルな姿で感嘆を呼び起こしたBABYMONSTERだ。 特にファンとの疎通のためにあらかじめ身につけた現地語の挨拶を復習したり、ラップと振り付けの動線などを練習して完成度の高い舞台を披露するための準備過程を経た。

ファンミーティング当日、現場はBABYMONSTERを応援するグローバルファンの熱気でいっぱいだった。 数多くのMONSTIEZ(ファンダム名)がフォトウォールで写真を撮ったり直接準備したプラカードを振りながら「BABYMONSTER愛してます」「I LOVE YOU BABYMONSTER」等のスローガンを叫び、彼らの強大な現地人気を実感させた。

BABYMONSTERもこれに応えるように完璧なライブパフォーマンスを繰り広げ、客席を圧倒した。

続くトークタイムではファンとより近くで交流し、忘れられない思い出を作ることも。メンバーたちは「皆さんすごかった。 信じられない夜を作ってくれてありがとう」と挨拶し、ジャカルタでの次の出会いを約束した。

一方、BABYMONSTERは最近7都市・12回にわたるデビュー初のファンミーティングツアー『[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE]』を盛況のうちに終えた。

勢いに乗って彼らは18日、日本最大の音楽フェスティバル『サマーソニック2024』に出演、今年下半期にデビュー初の正規アルバムを発表するなど活発な歩みを続ける。

リリース情報

2024.08.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BATTER UP -JP Ver.」

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/